Амбасадор ЄУ в Росії заявив, що відносини Брюсселю і Москви «досягли дна».

Він звинуватив Росію у блокуванні каналів комунікації з Європою.

 

 

Голова представництва Європейської Унії в Москві Маркус Едерер (Markus Ederer) оцінив європейсько-російські відносини як вкрай погані. Це стосується передовсім ситуації, яка була спровокована концентрацією російських військ біля кордонів з Україною. Про це в четвер, восьмого квітня, повідомила російська газета «Известия».

 

«Щодо європейсько-російських відносин, між нами можемо погодитися, що ми досягли дна. Це, взагалі-то , стосується і ситуації на сході України», – заявив він на пленарному засіданні XII форуму «Північний вимір», який проходить в онлайн -форматі. «Північний вимір» – це спільний дискусійний майданчик Європейської Унії , Росії , Норвегії та Ісландії , спрямований на розвиток співпраці між країнами в Північній Європі.

 

Едерер висловив жаль, що Брюссель після 2014 року був змушений заблокувати деякі канали комунікації з Москвою, утім звинуватив у цьому передовсім російську сторону. «Нам не потрібно плутати причини і наслідки. Євроунія відмовилася від каналів зв'язку не без причини», – зазначив амбасадор.

 

Варто зазначити, що до призначення амбасадором Європейської Унії в Москві в травні 2017 року Маркус Едерер працював у МЗС Німеччини під керівництвом Франка-Вальтера Штайнмаєра, котрий тоді ще був міністром закордонних справ, та згодом став федеральним президентом Німеччини. До переїзду на роботу до Росії Едерер вважався політиком, лояльним до Москви, завжди виступав за тісну співпрацю між Росією та Німеччиною, між Росією та ЄУ, негативно висловлювався про антиросійські санкції. Проте за час роботи на посаді амбасадора в Москві він радикально змінив свої погляди, останнім часом він неодноразово оприлюднював критичні до керівництва Росії заяви,зокрема про порушення прав людини.

08.04.2021

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