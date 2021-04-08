РФ встановила наступальний табір за 250 кілометрів від України.

 

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) виявила польовий табір російських військ у Воронезькій області за 150-250 км від українського кордону. Експерти СІТ констатували, що диспозиція російських сил "має радше наступальний, ніж оборонний характер".

 

Проце йдеться у повідомленні на інтернет-сторінці CIT.

 

 

"Пильно вивчивши свідчення прибуття військ у Воронезьку область, ми з'ясували, що вони концентруються в польовому таборі на південь від Воронежа (близько 250 кілометрів їзди від кордону з Харківською та Луганською областями України), а також, можливо, на південь від Острогозька (близько 150 кілометрів від кордону). Значна частина побаченої техніки належить до Центрального військового округу – до Воронежа вона подолала сотні і тисячі кілометрів", – цитує "Українська правда".

 

Експерти CIT вивчили відео у соцмережах і встановили, що військова техніка ЦВО розвантажується на станціях Масловка та Трьохсвятська в районі Воронежа. На відео видно військові танковози, що перевозять важку вогнеметну систему ВОС і бойові машини піхоти. На інших відео видно колону БМП на танкових транспортерах і колону реактивних систем залпового вогню "Ураган". 

 

Точне місце розташування табору встановити не вдалося. Проте CIT припускає, що він розташований на північній частині військового полігону "Погоново" неподалік від Масловки.

 

Зі знимок випливає, що у наметовому військовому таборі є польовий госпіталь і польова кухня.

 

Тим часом, розслідувачі з Bellingcat і команди відеорозслідувань New York Times отримали супутникові знимки табору на полігоні "Погоново". Журналіст Крістіан Тріберт з NYT опублікував фотграфії, на яких видно сотні одиниць військової техніки у Воронезькій області.

 

Водночас, пресслужба Південного військового округу Росії повідомила, що десантні й артилерійські катери Каспійської флотилії РФ здійснюють міжфлотський перехід у Чорне море. Привід – здійснення навчань.

 

"В рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання більше 10 десантних і артилерійських катерів і суден Каспійської флотилії Південного військового округу здійснюють міжфлотський перехід із Каспійського до Чорного моря. Перед виходом із пункту базування в Махачкалі екіпажі катерів відпрацювали повний цикл базової підготовки та виконали курсові завдання в морі... Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів КФЛ у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях", – анонсували в російській армії.

 

08.04.2021

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