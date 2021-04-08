Меркель закликала Путіна зупинити нарощення сил біля кордону з Україною.

 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним у четвер, 8 квітня, обговорила посилення російської військової присутності поблизу Сходу України.

 

 

Як повідомила представниця німецького уряду Ульріке Деммер, у розмові Меркель закликала Путіна відмовитися від цього посилення військових підрозділів, аби досягти деескалації ситуації, передає "Німецька хвиля".

 

Натомість  повідомленні про розмову пресслужби Кремля вказується, що Меркель та Путін "висловили занепокоєність у зв'язку з ескалацією напруженості" на Сході України. "Володимир Путін звернув увагу на провокаційні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення", – переказали у Кремлі.

 

Путін наполіг, що Київ мусить неухильно дотримуватися домовленостей – передусім забезпечити "налагодження прямого діалогу з Донецьком та Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу".

 

08.04.2021

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