Польський банк прокредитує будівництво ІТ Park у Львові на €81,5 мільйона.

 

Державний банк Польщі BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) погодив для ТзОВ «Девелопленд Груп» кредит у розмірі 81 мільйонів 500 тисяч на будівництво Innovation District IT Park у Львові на перехресті вулиць Стрийська та Чмоли, повідомила пресслужба Львівського ІТ-кластеру.

 

Фото https://itcluster.lviv.ua

 

СЕО Львівського ІТ-кластеру Степан Веселовський зазначив, що локальні інвестори ІТ Park очікували на цей кредит ще у лютому 2020 року, проте вийшла затримка через пандемію коронавірусу.

 

Згідно з повідомленням, загальна вартість будівництва першої черги проєкту становить €136 мільйонів. Першу чергу проєкту запланували відкрити у другій половині 2023 року. Генеральним підрядником будівництва буде одна з найбільших будівельних компаній Польщі Unibep.

 

Фото https://itcluster.lviv.ua

 

Зазначимо, Innovation District IT Park – проєкт створення сучасного ділового та дослідницького центру вартістю 160 мільйонів доларів, ініціаторами якого виступили компанії Львівського IT-кластеру. Згідно з планами, йдеться про будівництво на 10 га шести офісних будівель найвищого класу А, загальною площею 164 тис. м2, трьох бізнес-центрів та готелю на 15-200 номерів, а також комплексу інноваційних лабораторій, в яких студенти працюватимуть над дослідженням з провідних наук IT-сфери, мультифункціонального центру із гастрономічною та спортивною зонами та парку без доступу для автомобілів.

 

Першими резидентами IT Park будуть компанії GlobalLogic, N-iX, Intellias, SoftServe та Perfectial. У 2019 році вони уклали довгострокові договори терміном на 10 років на оренду 60 тис. м2 офісних площ в IT Park.

 

Фото https://itcluster.lviv.ua

 

Unibep – одна з найбільших будівельних компаній Польщі, заснована понад 70 років тому, найбільший польський експортер будівельних послуг.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – польський державний банк зі штаб-квартирою у Варшаві, заснований у 1924 році. Єдиний банк Польщі, який належить уряду. Спеціалізується на фінансуванні державних та розподілі відповідних цільових фондів, розподіляє кошти ЄС у національному та регіональному масштабах, а також фінансує інфраструктурні проєкти.

 

08.04.2021

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