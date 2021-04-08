Представники п’яти країн-членів НАТО провели перемовини, присвячені безпеці України.

Учасники відеоконференції, зокрема, висловили занепокоєння посиленням військової активності Росії в реґіоні.

Високорангові представники оборонних відомств Сполучених Штатів, Канади, Литви, Польщі та Великої Британії провели віртуальну зустріч, на якій обговорили ситуацію навколо України. Організатором зустрічі виступив британський міністр оборони Бен Воллес (Ben Wallace). Про це повідомило видання Gazeta Prawna з покликом на слова заступниці міністра оборони США з політичних питань Аманди Дорі (Amanda Dory), котра брала участь у цій зустрічі.

Учасники наради, за її даними, «підтвердили свою рішучу підтримку суверенітету України, її територіальній цілісності і євроатлантичним устремлінням, а також обговорили питання, які їх турбують, щодо посилення військової активності Росії в реґіоні».

Представники військових відомств п’яти країн-членів НАТО «підкреслили прихильність забезпеченню бойової підготовки і наданню підтримки Україні з метою зміцнення спроможностей її Збройних сил зберегти територіальну цілісність країни і продовжити рух у бік досягнення оперативної сумісності зі силами НАТО».

Західні країни останніми днями неодноразово висловлювали стурбованість у зв'язку з висловлюваннями українських військових про нарощування сил РФ уздовж кордону з Україною.

На зустрічі також наголошували, що «дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію напруженості, досягнуту завдяки угоді, досягнутій 27 липня 2020 року Організацією з безпеки та співпраці в Європі».

Ситуація в Донбасі ускладнилася в кінці лютого, в реґіоні практично кожен день фіксувалися перестрілки, в тому числі з використанням мінометів і гранатометів.