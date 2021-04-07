Російський рубль стрімко дешевшає.

Однією з причин є ескалація напруження на українсько-російському кордоні.

Російський рубль останніми днями стрімко дешевшає щодо долара і євро. Курс долар в Росії нині приблизно такий, як був у листопаді минулого року, коли світ зіткнувся з другою хвилею коронавіруса, а президентські вибори в США виграв Джо Байден, котрий обіцяв жорсткі санкції проти Росії. Зараз міжнародні інвестори знову очікують антиросійських санкцій, а також побоюються зростання напруженості на кордоні Росії і України.

Долар на торгах на Московській біржі в середу, сьомого квітня, перше за останні п'ять місяців піднявся вище за 78 рублів. Максимально значення в ході торгової сесії становило 78,02 рублі за долар. Про це повідомило інформаційне агентство РБК.

Долар в Росії почав дорожчати ще з середини березня. За цей час російська валюта подешевшала до американської приблизно на сім відсотків, або майже на 5 рублів за долар.

Євро в середу коштував майже 92,4 рубля – це теж рівень листопада 2020 року. Як і долар, євро почав зміцнюватися до рубля в середині березня.

«Ситуація останніх двох тижнів, на нашу думку, є винятково відображенням геополітики», - пишуть аналітики Raiffeisen Bank в своєму телеграм-каналі. Вони відзначають, що рубль дешевшає за відносно стабільної ціни. За їхньою оцінкою, за такої нафтової ціни курс долар мав би бути на 10 рублів нижчим.

«Ослаблення рубля відбувається на тлі загострення ситуації на Донбасі. Напередодні Київ заявив про відмову від участі в перемовинах у Мінську і запропонував перенести їх в іншу країну, наприклад, до Польщі. А тепер стало відомо про ґлобальну перевірку боєготовності російської армії з безліччю військових навчань, і зазвичай під цей ризик прийнято купувати валюту», – заявив у коментарі агентству директор зі стратегії ІК «Финам» Ярослав Кабаков.

На цьому тлі зберігаються побоювання, що США можуть запровадити жорсткіші санкції, ніж можна було б очікувати до загострення ситуації на Донбасі, вважають аналітики BCS Global Markets.

Нагадаємо також, що на початку березня адміністрація Байдена запровадила проти Росії санкції, які вступили в дію 18 березня. Цей санкційний пакет був досить м'яким, але з травня влада США планує ввести жорсткіші санкції, включно зі забороною на придбання держборгу Росії.