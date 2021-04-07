Німецькі фахівці ідентифікували імена десяти воїнів дивізії «Галичина».

На Золочівщині упродовж останніх років працівники меморіально-пошукового центру «Доля» віднайшли останки 24 українських воїнів, які загинули в час Другої світової війни. Їх перепоховали на військовому кладовищі біля села Червоне. Імена десяти з 24 загиблих вояків військової дивізії «Галичина» ідентифікували за допомогою жетонів працівники Німецького службового архіву у Берліні, повідомила пресслужба Львівської ОДА.

Фото https://loda.gov.ua

Більшість ідентифікованих воїнів вважалися зниклими безвісти під час Бродівського котла у липні 1944 року, зазначено у повідомленні.

«Після звернення Львівської ОДА до МЗС України та Надзвичайного та Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Німеччина у Німецькому службовому архіві (WAST) розшифрували ідентифікаційні жетони десяти загиблих воїнів дивізії «Галичина», які загинули у роки Другої світової війни, та встановили їхні імена», повідомили у ЛОДА.

Імена вояків дивізії «Галичина», встановлених за жетонами:

Фердінанд Фартушо, доброволець, артилерист. Народжений 23.10.1920 у н.п. Гукітча (Hukitscha). Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944 в оточенні біля Бродів

Богдан Горій, доброволець, артилерист. Народжений 24.01.1920 у н.п. Братківці. Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944 в оточенні біля Бродів

Богдан Петруняк, стрілець. Народжений 12.12.1923 у н.п. Тишківці. Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944

Євген Дідух, доброволець, радист. Народжений 23.11.1925 у н.п. Утішків. Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944 біля н.п. Білий Камінь

Іван Плищук, доброволець, артилерист. Народжений 01.02.1911 у н.п. Тавмащин. Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944

Михайло Матвіїв. Народжений 29.04.1923, місце народження не зазначено. Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944

Ярослав Варик. Народжений 01.07.1921, місце народження не зазначено. Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944

Михайло Шунка, гренадер. Народжений 06.02.1924 у н.п. Товстеньке. Вважається зниклим безвісті з липня 1944 року в оточенні біля Бродів

Андрій Андрусик. Народжений 16.07.1922, місце народження не зазначено. Вважається зниклим безвісті з 18.07.1944

Роман Воланюк. Народжений 23.03.1921, місце народження не зазначено. Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944

Фото https://loda.gov.ua

Нагадаємо, військовий цвинтар, на якому перепоховують останки віднайдених вояків військової дивізії «Галичина», був створений на Золочівщині у 1994 році. Він розташований на ділянці між селами Червоне і Ясенівці біля траси Н02 Львів — Тернопіль — недалеко від місця, де відбувався прорив дивізії «Галичина» з оточення і де багато вояків полягло.