Zoom відмовилася співпрацювати з російськими держустановами.

Компанія таким чином намагається уберегтися від потрапляння під американські санкції проти Росії.

 

 

Американська компанія Zoom Video Communications заборонила своїм дистриб'юторам продавати доступ до сервісу онлайнконференцій державним установам і державним компаніям в Росії. Про це повідомило російське видання «Коммерсантъ» з покликом на IT-дирекцію московської «Вищої школи економіки», яка безуспішно намагалася продовжити ліцензію в Zoom. Раніше компанія Microsoft відмовилася надавати програмне забезпечення Московському технічному університету імені Баумана.

 

Дистриб'ютор продуктів Zoom в Росії і СНД ТОВ «РайтКонф» 31 березня оголосив партнерам, що Zoom Video Communications Inc. відкликає дозвіл продавати сервіс держустановам. «Коммерсантъ» пов'язує це рішення з небажанням Zoom підпасти під санкції США. З таких самих міркувань компанія Microsoft відмовилася продавати програмне забезпечення МДТУ імені Баумана, оскільки виш потрапляє під санкції США за підготовку фахівців у галузі озброєнь.

 

На сайті державних закупівель видання «Коммерсантъ» виявило близько 40 тендерів за 2020 рік, в рамках яких російські виші і коледжі закуповували Zoom. Серед них МІФІ, РДГУ, Нижегородський університет ім. Добролюбова, Алтайський держуніверситет тощо.

 

Відмова Zoom може позначитися на роботі російських шкіл та вишів. У 2020 році, в зв'язку з переходом багатьох споживачів на віддалений режим, ринок відеоконференцзв'язку зріс до 2,5 млрд рублів, а Zoom став найпопулярнішим корпоративним сервісом відеозв'язку в Росії, зайнявши чверть ринку. На другому місці – TrueConf, на третьому – Skype. При цьому частка Росії в доходах Zoom невелика і не перевищує одного відсотка.

07.04.2021

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