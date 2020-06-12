Кабінет Міністрів сформував 129 нових районів замість 490 старих.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в п'ятницю погодив проєкти постанов про утворення та ліквідацію районів. В Україні передбачається ліквідація існуючих 490 районів та створення 129 нових, із них у Галичині – 15.

Проєкти належних постанов Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні 12 червня, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

"Проєктами актів, які розроблено на основі пропозицій робочих груп при обласних державних адміністраціях та робочої групи з напрацювання проєкту змін до адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим, створеної при комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пропонується утворити в Україні 129 районів, із них 10 – в Автономній Республіці Крим та 7 – на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, – та ліквідувати 490 районів", – анонсував міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час розгляду проєктів постанов.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, децентралізаційна реформа перейшла на субрегіональний рівень, "щоб влада функціонувала найбільш ефективно та не дублювала ніяких функцій".

"Зараз існує на мапі 490 районів, їх пропонується укрупнити та створити втричі менше. До речі, існуючі райони України були сформовані ще при СРСР в першій половині минулого століття і не відповідають сучасним стандартам по дуже багатьох критеріях. Крім того, у нас є райони, де проживає трохи більше 5 тисяч людей, а є райони, де проживає більше 180 тисяч людей. Через це є великі перекоси, і виникають складності в управлінні. Відповідальність у таких районів однакова, а навантаження різне, і тому це, звичайно, теж треба виправляти", – обґрунтував Шмигаль.

Прем'єр-міністр нагадав, що Україна затвердила перспективні плани об'єднаних територіальних громад для всіх областей, і відтепер вони покривають 100% території держави. "Ця реформа має бути завершена цього року. Ми маємо в жовтні, як і заплановано, провести місцеві вибори за новим адміністративним поділом, щоб країна могла рухатися далі в частині покращення сервісу держави для громадян", – підсумував керівник уряду.

Згідно з планом нового районування, в Івано-Франківській області постане п'ять районів з центрами в Івано-Франківську, Коломиї, Калуші, Надвірній і Косові.



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На Львівщині буде сім районів з центрами у Львові, Червонограді, Яворові, Золочеві, Самборі, Дрогобичі та Стрию.



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Тернопільщина матиме три райони з центрами в Тернополі, Кременці та Чорткові.



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