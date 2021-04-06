Зеленський переконував Джонсона, що російські маневри на кордоні є викликом цілій Європі.

 

Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, під час котрої порушив проблему концентрації збройних сил Росії біля кордону з Україною.

 

Переговори відбулися під час поїздки Зеленського у Катар, інформує пресслужба ОП.

 

Архівне фото

 

Володимир Зеленський поінформував очільника уряду Великої Британії про загострення ситуації на Донбасі, нарощування російського військового контингенту біля українсько-російського кордону та намагання Росії зірвати реалізацію "мінських домовленостей".

 

"Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам – членам НАТО та всій Європі", – заявив Володимир Зеленський і закликав Велику Британію разом з іншими державами Альянсу посилити свою присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск на РФ.

 

Президент подякував співрозмовнику за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. "Ми відчуваємо, що Україна не на самоті. Нас підтримують країни «Великої сімки»", – сказав Зеленський.

 

Сторони присвятили окрему увагу реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України до Великої Британії 8-9 жовтня 2020 року, зокрема розбудові Військово-морського флоту України.

 

Керівники країн обговорили євроатлантичний курс України. Володимир Зеленський додав, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО є першочерговим пріоритетом України. "Отримання Плану дій щодо членства в НАТО сприяло б зміцненню обороноздатності України", – сказав Зеленський.

 

06.04.2021

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