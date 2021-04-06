НАТО застерегло Росію від ескалації напружень на сході України.

Представник Альянсу закинув Кремлю, що той порушив угоду про припинення вогню від липня 2020 року.

 

 

Переміщення російських військ поблизу українського кордону викликають чимраз більше критики міжнародної спільноти. «Дестабілізуючі дії з боку Росії підривають всі зусилля з деескалації напруженості на сході України. НАТО буде продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми залишаємось пильними і продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією», – заявив речник НАТО німецькій газеті Die Welt. Відповідний матеріал опубліковано у вівторок, шостого квітня.

 

Країни-члени Північноатлантичного Альянсу першого квітня обговорювали ситуацію в реґіоні Чорного моря. Водночас учасники зустрічі висловили заклопотаність великомасштабною військовою діяльністю Росії в Україні і навколо неї. «Альянти також стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню від липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських солдатів минулого тижня», – заявив співрозмовник Die Welt.

 

Як повідомляла телерадіокомпанія Deutsche Welle, напередодні міністерства закордонних справ Німеччини і Франції висловили стурбованість концентрацією російських військ на кордоні з Україною та закликали сторони до стриманості і негайної деескалації, а також вказали на зростання випадків порушення режиму припинення вогню. Верховний представник Євроунії зі зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив про намір обговорити це питання з українською стороною на найближчому саміті глав МЗС країн Євроунії. А США попросили Росію пояснити провокації на кордоні з Україною.

06.04.2021

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