Правляча партія ГЕРБ лідирує на парламентських виборах в Болгарії.

Навіть попри те, що ГЕРБ втратила частину виборців через корупційні скандали.

Партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (Граждани за европейско развитие на България – ГЕРБ) перемагає на парламентських виборах в Болгарії, які відбулися в неділю, четвертого квітня. Про це повідомило видання Dnes з покликом на дані екзитполів та Центральної виборчої комісії з попереднього підрахунку голосів. Наразі опрацьовано 54,63% протоколів. Загалом за 240 місць у 45-му скликанні Народних зборів Болгарії боролися представники 22 партій і восьми коаліцій. Електоральна фреквенція становила 48 відсотків.

За даними, опублікованими на офіційному сайті ЦВК, за ГЕРБ проголосували 24,88% виборців. Це хоч і найкращий результат, але значно гірший за той, якого досягла партія на попередніх виборах 2017 року (32,65%). Падінню популярності урядової партії посприяли минулорічні корупційні скандали, які викликали великі антиурядові акції протесту. Десятки тисяч маніфестантів виходили на вулиці міст Болгарії минулого літа, протестуючи проти спроб партії ГЕРБ впливати на судові рішення щодо політичних опонентів правлячої партії.

На другому місці йде популістська партія «Є такий народ» («Има такъв народ»), за неї віддали голоси 18,74% громадян. Проросійська Болгарська соціалістична партія займає третє місце з 14,91% голосів.

У нове скликання Народних зборів також проходять партія «Демократична Болгарія» («Демократична България») – 10,53%, партія «Рух за права і свободи» («Движение за права и свободи»), яка репрезентує інтереси турецької меншини, – 8,99% голосів, і громадянська платформа «Вставай! Злодії геть» (Изправи се! Мутри вън») – 4,98%. Решта політичних об'єднань не подолали 4-відсоткового виборчого бар'єра.

Прем'єр-міністр Болгарії і лідер ГЕРБ Бойко Борисов вже встиг виступити зі заявою, у якій запропонував політикам партій-переможиць об'єднатися в ім'я інтересів держави. Відеозвернення Борисова було опубліковане на його офіційній сторінці в Facebook.

«Замість того, щоб міркувати над тим, хто впливовіший, пропоную в найближчі вісім місяців подумати про консолідацію. Чув, що ті, хто отримав 4-5%, хочуть створити щось типу "анти-Борисов". Вітаю, робіть. Мої любі опоненти, знаю вас всіх. Радійте тому, що ви в парламенті. Я пропоную мир, необхідно зібрати уряд експертів, який би попрацював хоча б до грудня, і докласти максимальних зусиль, щоб вийти з пандемії. Виберімо найкраще з того, що можемо зробити. Без стабільної політичної ситуації у нас нічого не вийде», – закликав Борисов.

Прем'єр-міністр підкреслив, що його партія ГЕРБ вп'яте перемогла на парламентських виборах і ніхто краще за неї не впорався б з фінансовою кризою, міґраційним тиском і пандемією COVID-19. Борисов додав, що його партія має величезний потенціал і знання, які необхідні для управління країною, а іншим політичним формаціям ще належить багато чого навчитися.