Тепер ще треба пістолет

Аль Капоне знався на зброї і красномовстві, тому цілком правильно вважав, що добрим словом і револьвером можна досягти більшого, ніж просто добрим словом. А ще Альфонсо Габріель хоч і не був знайомим з Володимиром Зеленським попередив його: «Якщо ваші друзі переконують вас в необхідності переговорів з ворогами - значить, зрадники вже про все домовилися». Огляд подій тижня в Україні

Бесіда тижня

Те, чого на Банковій чекали, як Божого змилування, сталося – відбулася телефонна розмова американського президента Байдена з українським колегою Зеленським.

Вітчизняна сторона акцентувала увагу громадськості на тому що Штати в черговий раз підтвердили свою підтримку України в боротьбі з російською агресією, але за сорок хвилин діалогу Джозеф Джозефович нагадав Володимирові Олександровичу ще кілька проблем, які можна подолати, керуючись згаданим рецептом Капоне про слова і зброю.

З офіційного повідомлення Білого дому про бесіду відомо, що американців трохи втомило багаторічне спостерігання за українською борнею з корупцією і відсутність видимих результатів процесу. Економічні, безпекові і правові реформи офіційний Київ обіцяє провести ще з минулого тисячоліття, але побачити і помацати наслідки цих обіцянок поки що нікому не вдалося. Проблеми індіанців не є клопотами шерифа, але новий президент США пам’ятає про «тягар білої людини» і продовжує стимулювати керівництво України оцивілізовуватися.

Крім самого факту телефонної розмови з Байденом Зеленському має додати віри в завтрашній день те, що чинний лідер США відвідував Україну в 2009-му і 2015-му роках, тобто на береги Дніпра Байден прибуває раз на шість років. Тому можна сподіватися, що до ювілею незалежності станеться епохальний візит. Правда, чим Київ зможе похвалитися Вашингтону – невідомо.





Ще одна бесіда тижня

На дозвіллі Володимирові Зеленському можна ознайомитися з біографією і діяльністю президента Чехословаччини Едварда Бенеша, а Меркель і Макрону згадати про те чим закінчилося миротворство у виконанні Чемберлена і Даладьє.

Історичні паралелі виринули після переговорів сучасних лідерів Німеччини та Франції з президентом РФ. Керівники найбільших країн Євроунії на якийсь час трохи забули про нібито залізобетонний принцип «ні слова про Україну без України» і поговорили з господарем Кремля про те, що коїться на наших теренах.

Рятувати ситуацію в якій Зеленський нагадує Бенеша під час Мюнхенської змови 1938 року взялася прес-секретар вітчизняного президента Юлія Мендель.

«Ми чітко дотримуємося позиції, що жодні рішення про Україну не можуть прийматися без України. Лідери інших країн можуть згадувати і висловлювати свої позиції щодо ситуації в тому чи іншому регіоні чи в тій чи іншій країні. Так само, як лідери Франції, Німеччини та Російської Федерації обговорювали широкий порядок денний, включно з боротьбою з пандемією коронавірусу, ситуацією на Близькому Сході, відносин Євросоюзу та Росії. Серед іншого згадали і ситуацію на Донбасі. Офіс президента вважає, що було б дивно, якби війна на Донбасі випала з міжнародного порядку денного, тим більше у переговорах, де бере участь російська сторона» – заявила речниця Банкової після відеоконференції «на трьох».

Особливого оптимізму виплеск позитиву від Мендель не додав і тепер треба чекати які висновки з бадання європейського ґрунту зробить для себе російський «примушувач до миру».

Загострення тижня

Розмова Зеленського з Байденим та онлайн-перемовини Меркель, Макрона і Путіна відбувалися на фоні ускладнення ситуації на фронті.

У Верховній Раді головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях РФ зосередила 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп.

Проаналізувавши ситуацію, в Головному управлінні розвідки міністерства оборони дійшли висновку, що росіяни можуть зробити спробу просунутися в глибину України, а вже зараз, за даними ГУР, дипломатичні представництва РФ за кордоном і пропагандистські медіа активізували кампанію масованого розповсюдження інформації про агресивні дії українських збройних сил.

Відгавкнутися з приводу рухів російських військ мусив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, який сказав, що Федерація переміщує свої війська в межах своєї території на власний розсуд і це «не має нікого турбувати». Але, крім українців, стурбувалися і американці, тому через стягування військ РФ до кордону України європейське командування збройних сил США привело армію у максимальну боєготовність.

Щоправда, військові експерти і ті, хто «в темі», до можливої різкої ескалації військових дій з боку росіян вже найближчим часом ставляться зі стриманим оптимізмом, але нагадують, що на літо росіяни запланували військові навчання «Захід-2021», які мають відбутися в Ростовській, Брянській і Воронезькій областях РФ та на території тимчасово окупованого Криму.

Такі маневри легко можуть трансформуватися в повноцінну агресію і «маленькою переможною війною», що так люблять сусіди ще з часів царствування Романових, Федерація вб’є одразу двох зайців – унеможливить реалізацію «Кримської платформи» (проект ще знаходиться в ембріональній стадії розвитку, але вже викликає скреготіння зубами в Кремлі, де міжнародний координаційний механізм для сприяння деокупації півострова називають нелегітимним) і підвищить реноме тамтешньої влади перед виборами в Державну думу Росії, які відбудуться в серпні.

Тому українцям треба діяти за старим перевіреним принципом «Сподівайся на краще і готуйся до гіршого».

Контрабанда тижня

Спочатку на засіданні Ради національної безпеки і оборони (протягом останніх місяців найцікавіший продуцент резонансних новин) були введені персональні санкції проти «топ-10 українських контрабандистів» і прийнято рішення відсторонити від роботи понад 100 працівників Держмитниці (серед них — 17 керівників митниць і митних постів). Потім Володимир Зеленський ввів у дію це рішення РНБО.



«Збитки через контрабанду досягли 300 млрд грн, які недоотримує держбюджет. З них понад 100 млрд — через неефективну роботу митниці», — оголосив ціну питання президент України. Для порівняння, за інформацією голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка цьогорічна приватизація може додати до держбюджету 12 млрд грн.

Володимир Зеленський наголосив, що персональні санкції, зокрема блокування активів та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, апарату РНБО, можна назвати топ-десяткою української контрабанди вводяться вперше в історії України.

Рейтинговий елемент в стопятсотій серії трагікомедії «Контрабанда - стоп» викликає підозри, що і ця ініціатива буде сильно подібною до шоу. Про коефіцієнт корисної дії від нового витка боротьби зі злом на якому робила собі PR ще Юлія Тимошенко у свою бутність прем’єр-міністром можна буде говорити десь ближче до осені, а поки що цікаво буде спостерігати суто з любові до мистецтва, наприклад, які наслідки санкції матимуть для футбольного клубу «Минай» власником якого є екс-заступник керівника управління ризиків та протидії правопорушенням Закарпатської митниці Валерій Пересоляк, що зацікавив РНБО своєю незаконною активністю на пункті пропуску «Тиса». Або Володимир Дідух більше відомий у Львові як Вова Морда. Кілька замахів на себе цей персонаж вже пережив, тепер для підтримки драстичності сюжету можна було б організувати ще один невдалий атентат.

