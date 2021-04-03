У Європарламенті опублікували заяву через військову ескалацію з боку Росії.

Члени Європейського парламенту опублікували заяву щодо військової ескалації з боку Росії. Європарламентарі засудили дії Росії і закликали Москву до дотримання перемир'я на сході України.

"З великою тривогою ми спостерігаємо ескалацію, що триває. Російські збройні сили та провокації на сході України й поблизу України. Ми висловлюємо глибокий жаль у зв'язку з людськими жертвами та іншими втратами, яких зазнала Україна. Закликаємо до повного дотримання тексту "мінських домовленостей" і узгодженого перемир'я", – ідеться у заяві, котру цитує інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

Парламентарії закликали Росію вжити активні кроки задля зниження напруженості шляхом припинення нарощування військової потужності в Україні й поблизу неї, припинення військових провокацій і залякування України.

"Ми також звертаємося до міжнародної спільноти та лідерів демократичних країн із закликом висловити занепокоєння і різке несхвалення дій російської влади. Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на сході України з метою деескалації напруженості та відновлення територіальної цілісності України", – наголосили у Європарламенті.

Документ підписало майже два десятки європейських парламентаріїв із Польщі, Німеччини, Литви, Латвії, Естонії, Болгарії, Данії, Словаччини, Румунії та Франції.