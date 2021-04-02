Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких провокацій на кордоні з РФ.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна готова до будь-яких російських провокацій на кордоні з Росією.

У такий спосіб верховний головнокомандувач відреагував на збільшення російського військового контингенту на кордоні та посилення збройних провокацій на Донбасі.

"Гра м’язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону – це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності. Наша армія – це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава – це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій", – прокоментував Зеленський.

Керівник держави зазначив, що від початку року на Донбасі загинуло 20 військовиків, а 57 отримали поранення. "Така ціна війни та відстоювання нашої незалежності, суверенітету й територіальної цілісності. Нашої України", – констатував Зеленський.

Президент пов'язує ескалацію з непоступливістю України: "Санкції проти Віктора Медведчука, наша голосна та тверда позиція щодо незалежності України та просування до миру й беззаперечна підтримка з боку західних партнерів дратують ворога, що вторгся на Донбас і окупував Крим".

Володимир Зеленський хоче повернутися до тих умов, коли режим припинення вогню діяв ефективніше – як із 27 липня 2020 року. "Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко", – зазначив Президент.

Напередодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про те, що Росія готова до широкомасштабних провокацій проти нашої держави.

"Російська Федерація завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів на лінії зіткнення сторін на сході України, розширення російської військової присутності на території [що перебуває під контролем] так званих "ДНР" та "ЛНР" за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ, мотивуючи це необхідністю захисту в самопроголошених республіках російських громадян (насправді – громадян України, яким примусово протягом останніх років видавали паспорти РФ). Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України", – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, Пентагон виступив із офіційною заявою, в котрій висловив занепокоєння ескалацією агресії Росії на Донбасі. Проблема безпеки на сході України звучала і в ході телефонних розмов, які провели цього тижня зі своїми українськими колегами держскекретар США Ентоні Блінкен, голова комітету начштабів ЗС США генерал Міллі та радник з національної безпеки США Джейк Саллівен.

Видання The New York Times написало: Європейське командування американської армії у відповідь на розгортання додаткових російських військ уздовж українського кордону підвищило рівень спостереження з "можливої ​​кризи" до "потенційного неминучої кризи" – найвищого рівня ризиків.