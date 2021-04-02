Марк Рютте уник вотуму недовіри.

Політичні опоненти в.о. прем'єр-міністра Нідерландів звинуватили його у брехні.

Парламент Нідерландів не підтримав пропозицію про винесення вотуму недовіри виконувачеві обов'язків прем'єр-міністра країни Маркові Рютте (Mark Rutte). Про це повідомило видання The Guardian. Голосування у четвер, першого квітня, транслювалося в прямому етері Нідерландської телерадіомовної корпорації.

Праволіберальна Народна партія за свободу і демократію (Partij voor de Vrijheid – PVV), яку репрезентує Рютте, щойно в середині березня перемогла на парламентських виборах. Проте під час коаліційних перемовин політичні опоненти звинуватили виконувача обов'язків прем'єра у брехні. Рютте закидали, що він нібито намагався позбутися незручного депутата партії «Християнсько-демократичний заклик» (Christen-Democratisch Appèl) Пітера Омтціґта (Pieter Omtzigt). Сам в.о. прем'єра заперечував, що взагалі згадував його ім'я. Тоді лідер ультраправої Партії свободи Ґерт Вілдерс (Geert Wilders) ініціював вотум недовіри, заявивши, що Рютте «безсоромно брехав усім Нідерландам протягом цілого тижня».

Ініційований Вілдерсом вотум недовіри не набрав достатньої кількості голосів депутатів. У той же час парламентарі проголосували за відмову голові кабінету в довірі, що є значно м’якшим вироком, аніж вотум недовіри, і не передбачає таких суворих наслідків, як демісія.

Водночас, на думку експертів, усе це передусім означає, що і без того непроста ситуація з формуванням нового кабінету міністрів ще більше ускладнюється. Сам Рютте після згаданого голосування заявив: «Я продовжуватиму працювати прем'єр-міністром, я працюватиму над тим, щоб повернути довіру».