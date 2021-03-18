Урядові партії перемогли на парламентських виборах у Нідерландах.

Відтак Марк Рютте має всі шанси вчетверте очолити уряд країни.

На парламентських виборах у Нідерландах лідирує партія чинного керівника уряду Марка Рютте (Mark Rutte), про це свідчать дані екзитполів і результати попереднього підрахунку голосів виборців. Як повідомляє телеканал NOS, після підрахунку близько 80 відсотків виборчих бюлетенів можна стверджувати, що за праволіберальну Народну партію за свободу і демократію (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD) проголосувало близько 24 відсотків нідерландців. Це дає партії право на здобуття 36 мандатів зі 150-ти у нижній палаті Генеральних штатів Нідерландів. Наразі партія володіє 33 мандатами.

Друге місце дістанеться лівоцентристській партії «Демократи-66» (Democraten 66 – D66). Вона може розраховувати на 26 депутатських мандатів (наразі – 19 мандатів). D66 теж входить до чинної урядової коаліції на правах молодшого партнера.

На третьому місці – опозиційна ультраправа Партія свободи (Partij voor de Vrijheid – PVV) під керівництвом Ґерта Вілдерса (Geert Wilders), відома своєю ксенофобською та євроскептичною риторикою. Саме ця партія ініціювала в Нідерландах у квітні 2016 року референдум щодо Угоди про асоціацію України і ЄС. Позитивний вислід голосування тоді суттєво ускладнив Україні процес європейської інтеграції. Партія свободи, за попередніми результатами, може розраховувати на 18 крісел у парламенті. Зараз її фракція налічує 20 депутатів.

Таким чином, 54-річний Марк Рютте має всі шанси перейти на четверту прем’єрську каденцію. Нагадаємо, що урядом країни він уже керує понад 10 років. Відтак він претендує на звання особи, яка просиділа в кріслі прем’єра Нідерландів найдовший термін.

Коментуючи підсумки виборів, Рютте заявив, що дуже вдячний виборцям за довіру, яка дозволила партії стати найбільшою вже четверті парламентські вибори поспіль. Він також зазначив, що D66 є очевидним вибором для співпраці в рамках правлячої коаліції, і висловив надію, що формування нового уряду не займе багато часу.

«Вітаю всіх, але тепер прийшов час взятися за роботу. Перед нами стоїть безліч завдань. Нам необхідно продовжувати ефективно керувати країною в період коронавірусної кризи в найближчі тижні і місяці», – зазначив виконувач обов’язків прем'єр-міністра. У цьому контексті він, крім іншого, наголосив на необхідності підтримки малого і середнього бізнесу, розв’язанні проблем на ринку нерухомості і боротьби зі зміною клімату.

Нагадаємо, що пан Рюте не є повноцінним прем’єром уже третій місяць. У січні уряд подав до демісії через скандал із помилковим звинуваченням на адресу тисяч родин про незаконне отримання дитячої допомоги. Відтак досі кабінет вважається технічним.

Щодо майбутньої коаліції, то слід зазначити, що спільними зусиллями VVD і D66 отримують 60 місць у національному парламенті (евентуально 61) в той час, як для більшості потрібна підтримка 76 депутатів. Тому головна інтрига на даний момент полягає в тому, хто ж стане партнером цих двох партій. Вже зараз експерти висловлюють різні точки зору. Найбільш логічним багатьом видається варіант із входженням у коаліцію партії «Християнсько-демократичний заклик» (Christen-Democratisch Appèl), яка співпрацювала з VVD і D66 чотири минулі роки і може отримати 14-15 місць в парламенті. Однак експерти висловлюють і багато інших варіантів. Загалом до парламенту потрапили представники аж 17 партій.