Протестувальники вигнали російського пропагандиста з Грузії.

Володимир Познер мав намір відсвяткувати в Тбілісі свої уродини.

У центрі Тбілісі увечері 31 березня пройшла стихійна акція протесту проти приїзду російського журналіста-пропагандиста Володимира Познера. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Newsgeorgia. Росіянин прилетів до Грузії в розпал пандемії коронавірусу, щоби відсвяткувати свій 87-й день народження.

Разом із телеведучим до Тбілісі чартерним рейсом прибуло близько пів сотні представників російського шоу-бізнесу, котрі мали бути присутні на святкуванні. Серед них був і генеральний директор російського інформаційного агентства ТАСС Сергій Михайлов.

Познер разом із друзями зупинився в готелі Vinotel Boutique Hotel. Під час вечері до готелю прийшли громадські активісти, які були обурені минулими висловлюваннями російського телеведучого про Абхазію.

У 2017 році в інтерв'ю грузинському телеканалу Imedi TV Познер розповів про свою поїздку до Абхазії в 1970-х – тоді він зробив висновок, що відносини між грузинами і абхазами були «жахливими». «Бійок було дуже багато при мені. Про абхазів грузини говорили, що вони мало не злізли з дерев, що вони неповноцінні. Я це дуже добре пам'ятаю. І ніякої дружби я не спостерігав», – заявляв тоді Познер.

Учасники стихійної акції під готелем закидали російському пропагандистові, що той не визнає територіальної цілісності Грузії і виправдовує російську окупацію. Протестувальники свистіли в свистки, барабанили по залізних поверхнях. Активістам вдалося дістатися до електрощита і вимкнути світло у всьому готелі.

Після відімкнення світла на місце події приїхали правоохоронці. Поліція оштрафувала ресторан готелю на 10 тисяч ларі (майже три тисячі доларів), оскільки вечеря Познера проходила з порушенням чинних в Грузії карантинних правил. Зокрема з дев'ятої вечора в країні настає комендантська година.

Правоохоронці перевезли росіян в інші готелі. Зокрема, Познера доставили в готель Rooms Hotel Tbilisi. Проте активісти перемістилися туди ж і стали закидувати будівлю готелю сирими яйцями, а також написали червоною фарбою на асфальті: «Геть з Грузії!».

Познер поскаржився грузинським журналістам на протестувальників. «Я вже третій рік відзначаю свій день народження в Тбілісі. Я приїхав не говорити про політику, а відзначити свій день народження», – нарікав російський пропагандист. Водночас він відмовився відповідати на запитання, які стосуються його думки про статус Абхазії.

Зранку у четвер, першого квітня, Познер разом зі своєю компанією вилетів з Тбілісі, де спочатку планував залишитися до третього квітня.