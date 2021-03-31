Семеро діячів театру з Галичини отримали високі державні нагороди.

 

З нагоди Міжнародного дня театру, який припав на 27 березня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами діячів культури, зокрема сімох – із Галичини. Відповідний указ президент підписав у вівторок, 30 березня.

 

Євгеній Свєтліца. Фото https://opera.lviv.ua

 

Зокрема, звання народного артиста України отримав балерун Євгеній Свєтліца - провідний майстер сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

 

Ірина Швайківська. Фото www.zankovetska.com.ua

 

«Народними» також стали артистка драми «Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької» Ірина Швайківська та артистка «Львівський академічний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича» Надія Цибульська.

 

Надія Цибульська. Фото http://gomgal.lviv.ua

 

Звання «Заслужений артист України» отримав артист оркестру Львівської опери Андрій Чайковський, актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка Віталій Луговий та артист Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євгеній Холодняк.

 

Завідувач трупи «Національного академічного українського драматичного театр імені Марії Заньковецької» Костянтин Ткаченко отримав відзнаку «заслуженого працівника культури».

31.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Супроти несправедливості
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Заслуга фільму«Кращі дні» режисера, сценариста і актора Цанга Квок Чуна – у формі подачі теми, де нема повчальності й моралізаторства, де є драма і екшн, де грубість чергується з ніжністю, і нею ж завершується.
31.03.21 | | Штука
Після смерті зростає активність "генів-зомбі"
Після смерті активність окремих клітин сильно збільшується й вони виростають до гігантських розмірів.
30.03.21 | | Наука
Складність, яка себе усвідомлює
Світлана Вардеванян
Наша сучасність любить простоту, а складність часто не те щоб ігнорує, а вихолощує до цієї самої простоти. Але ж усе по-справжньому важливе насправді є складним.   Інґа Кейван. Тінь базальту. Тіло базальту .  
30.03.21 | | Штука
Львів – це справжній поліс
Адам Загаєвський
Минає дев'ятий день зі смерті Адама Загаєвського. Серед творів, котрі він залишив після себе, маловідомим є, на жаль, його коротке есе про Львів, яке він написав на прохання Ярослава Грицака
29.03.21 | | Дискурси
Те, чого ніколи не було
Андрій Бондар
Цінності, які дозволили цим людям пережити ХХ століття та свідчити про добро, любов, справедливість і вірність, уже ніколи, ніде й нізащо не допоможуть
29.03.21 | | Дискурси
Світлий театр
Володимир Кучинський
Якщо буде ідеологічне рішення, тема розкриється, тоді актор виглядає дуже інтелектуально і круто.  Мені подобається, коли театр використовуєш для духовного зростання, а не для амбіцій. Є ще, звісно, певні моменти акторського існування, — все це в комплексі робить дуже світлий театр.
29.03.21 | | Штука
Логістика в бедламі
Юрко ТИМЧУК
Коли на фронті гинуть люди чи за межами фронту люди просто мруть, то актуальним є закинути тему про чипізацію рептилоїдів або змову розенкрейцерів із тамплієрами. За традицією «піпл хаває», бо для інфантильного суспільства бздури – цікаві, а реальне життя – страшне. Огляд подій тижня в Україні
29.03.21 | | Україна
Українське питання в захристі Ватикану
Тарас Антошевський
В україно-ватиканських стосунках чимало проблемних питань. Якщо їх не вирішувати, то справи будуть лише погіршуватися — і передусім на шкоду Україні та її Церквам..
29.03.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.