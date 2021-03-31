Семеро діячів театру з Галичини отримали високі державні нагороди.

З нагоди Міжнародного дня театру, який припав на 27 березня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами діячів культури, зокрема сімох – із Галичини. Відповідний указ президент підписав у вівторок, 30 березня.
Євгеній Свєтліца. Фото https://opera.lviv.ua
Зокрема, звання народного артиста України отримав балерун Євгеній Свєтліца - провідний майстер сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.
Ірина Швайківська. Фото www.zankovetska.com.ua
«Народними» також стали артистка драми «Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької» Ірина Швайківська та артистка «Львівський академічний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича» Надія Цибульська.
Надія Цибульська. Фото http://gomgal.lviv.ua
Звання «Заслужений артист України» отримав артист оркестру Львівської опери Андрій Чайковський, актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка Віталій Луговий та артист Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євгеній Холодняк.
Завідувач трупи «Національного академічного українського драматичного театр імені Марії Заньковецької» Костянтин Ткаченко отримав відзнаку «заслуженого працівника культури».31.03.2021