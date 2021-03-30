14 країн висловили сумнів щодо доповіді ВООЗ про походження коронавірусу.

Вони висловили стурбованість, що в міжнародних експертів не було доступу до повного обсягу інформації.

 

   

 

США і ще 13 країн у вівторок, 30 березня, висловили сумніви щодо якості проведеного Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) розслідування походження коронавіруса. Його результати були опубліковані 29 березня в Женеві. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Експерти ВООЗ, які працювали в Китаї, де вперше були виявлені випадки зараження вірусом SARS-CoV-2, в своєму звіті наголосили на необхідності подальших досліджень природного походження вірусу, який передався з тваринного світу людині, а також можливої циркуляції SARS-CoV-2 за межами Китаю до того, як перші випадки захворювання COVID-19 були виявлені у Вухані. Своєю чергою, версію того, що першопричиною пандемії став якийсь інцидент в китайській лабораторії, яка працює з біоматеріалами, дослідники ВООЗ назвали «вкрай малоймовірною». Ця позиція, цілком в дусі заяви китайського уряду, відзначає Deutsche Welle.

 

У заяві, опублікованій американським Держдепартаментом, яку, окрім США, підписали Австралія, Велика Британія, Данія, Ізраїль, Канада, Латвія, Литва, Норвегія, Словенія, Чехія, Південна Корея, Естонія та Японія, відзначається «стурбованість тим, що початок роботи міжнародної групи з пошуку джерела SARS-CoV-2 було значно затримано, а у експертів не було доступу до повного обсягу інформації і до зібраних зразків». У документі також вказується, що країни, які його підписали, виступають за прозорий і незалежний аналіз питання про походження вірусу, вільний від втручання і неналежного впливу.

 

Тим часом в Європейській Унії загалом позитивно сприйняли публікацію доповіді ВООЗ. «Ми вважаємо роботу, проведену до сьогоднішнього дня, і опубліковану сьогодні доповідь корисним першим кроком», – йдеться в заяві країн-членів ЄУ.

 

Разом з тим, в заяві Унії висловлюється жаль у зв'язку з «пізнім початком дослідження, затримками у відрядженні експертів і обмеженим доступом до взятих раніше проб і даних, які стосуються  цієї справи». «Ми просимо ВООЗ продовжувати дослідження і представити чіткий графік подальшої роботи», – наголошується в заяві.

30.03.2021

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