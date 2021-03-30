Польща змінила правила в’їзду: на мандрівників з України чекає двотижневий карантин.

 

Через погіршення ситуації із захворюваністю на сovid-19 Польща із 30 березня запровадила обов’язковий карантин для тих, хто прибуває у країну з-за кордону. Уникнути його можуть лише візитери з країн шенгенської зони, надаючи негативний тест на коронавірус, здійснений не пізніше ніж за 48 годин до в’їзду. Про це під час брифінгу повідомив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

 

Фото www.gov.pl

 

«Мандрівники, які прибувають до Польщі з Шенгенської зони, підлягатимуть обов'язковому карантину, якщо тільки вони не нададуть негативний результат тесту на COVID-19, не старший за 48 годин. – зазначив він – З іншого боку, люди, які приїжджають з-за меж Шенгенської зони, будуть відправлені на карантин без винятку, незалежно від тесту, який вони мають. Щеплених людей звільнять від обов’язкового карантину. Нові правила діятимуть із вівторка, 30 березня».

 

Пьотр Мюллер зазначив, що нові правила застосовуватимуться до всіх видів транспорту: громадського та індивідуального транспорту, а також до тих людей, які перетинають кордони пішки.

 

Уряд Польщі вирішив стандартизувати правила карантину для тих, хто прибуває як повітряним, так і наземним транспортом, заявив речник.

 

«Що стосується сухопутних кордонів Польщі, ситуація буде виглядати так, як на кордоні з Чехією та Словаччиною – стандартного контролю немає, але на кордонах будуть патрулі, які перевірятимуть, чи відповідають ті, хто перетинає кордон, вимогам дійсного тесту»,  – пояснив представник уряду.

 

За його словами, усіх мандрівників, які приїжджають до Польщі з-поза меж Шенгенської зони, відправлятимуть на карантин, і негативний ПЛР-тест або тест на антиген на Сovid-19 не буде підставою для його уникнення.

 

Тест, проведений у країні походження особи, не буде звільнений з карантину.

 

«Мандрівники, які потрапили на карантин, можуть пройти тест у Польщі, негативний результат якого звільнить їх від карантину. Тип тесту: ПЛР або антигенний», – уточнив речник уряду Польщі.

 

За його інформацією, люди, щеплені від Covid-19 не зобов’язані відбувати примусовий карантин. Однак це стосується лише тих осіб, яким було видано.

 

Фото www.pravda.com.ua

 

Зазначимо, з суботи, 27 березня, у Польщі на два тижня ввели додаткові  обмеження у зв'язку з третьою хвилею епідемії коронавірусу. Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський не виключає, що ці правила будуть продовжені після 9 квітня.

 

До попередньо діючих обмежень додалися нові: дитячі садки та ясла, а також салони краси та перукарні у країні закриті. Уряд вирішив не закривати церкви перед католицьким Великоднем, проте зменшив можливу кількість вірян, які можуть одночасно перебувати в храмах.

 

30.03.2021

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