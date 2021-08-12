Кулеба про зливу в Криму: Навіть погода проти окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи приїзд голови МЗС Росії Сергія Лаврова до тимчасово окупованого Криму, заявив, що негода натякає агресору: навіть вона проти окупації. 

 

 

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter.

 

"Навіть злива – проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати. А от саміт "Кримської платформи" відбудеться за будь-якої погоди", – написав Кулеба, коментуючи інформацію про приїзд Лаврова до Криму. Там російський міністр зустрічався із учасниками молодіжного форуму "Таврида" в Судаку.

 

У Криму випали сильні дощі. Новісіньку трасу "Таврида", котра виходить до керченського мосту, затопило. На 13 і 14 серпня оголошено штормове попередження.

 

12.08.2021

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