ВООЗ запевняє, що коронавірус людині передався таки через тварину.

Організація у своїй доповіді називає вкрай малоймовірною версію, що пандемія почалася через аварію в лабораторії.

Найімовірнішою причиною пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 є його передача людині від лиликів через тварину-посередника. Про це в понеділок, 29 березня, повідомив телеканал CNN, покликаючись на чорнові матеріали доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка має бути оприлюднена в Женеві щойно у вівторок, 30 березня. Оприлюднення цієї доповіді вже неодноразово відкладали.

У документі, зокрема, наголошується, що гіпотеза про витік вірусу з лабораторії в китайському місті Вухані є «вкрай малоймовірною». Цю версію особливо активно відстоював колишній президент США Дональд Трамп. Дослідники розглянули кілька версій передачі людині SARS-CoV-2.

Найімовірнішою визнана гіпотеза про тварину-посередника між кажаном і людиною. «Найближчий родич вірусу, який викликає COVID-19, був виявлений у кажанів, котрі, як відомо, є носіями коронавірусів. Однак варто зважати на еволюційну відстань між цими вірусами кажанів і SARS-CoV-2, яка оцінюється в кілька десятиліть, що наводить на думку про відсутню ланку», – йдеться в матеріалі. Зрештою вчені не відкидають повністю і прямої передачі коронавірусу від кажанів до людини.

У доповіді немає однозначної відповіді на питання, чи почалася пандемія зі спалаху заражень на ринку морепродуктів у Вухані, де в грудні 2019 року було зафіксоване одне з найбільш ранніх вогнищ інфекції. Реєстрація інших випадків захворювання до спалаху на ринку підводить до думки, що поширення інфекції могло розпочатися в іншому місці.

Нагадаємо, що міжнародні експерти з зоології, епідеміології та інших дисциплін у січні відвідали Вухань, де протягом декількох тижнів вивчали можливі витоки пандемії. Китай у зв'язку з цим зазначив, що дана місія була б неможливою без підтримки з боку наукових кіл КНР.

На даний час коронавірусом в усьому світі заразилися вже 127 мільйонів ​​осіб, понад 2,78 млн з них померли.