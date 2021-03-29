Зеленський у законі: Президент звільнив Тупицького, скасувавши указ Януковича.

Президент України Володимир Зеленський скасував президентські укази про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду, видані Віктором Януковичем 2013 року.

Указ опубліковано на інтернет-сторінці Президента з гучною назвою "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України".

В указі зазначено, що Зеленський прийняв таке рішення "з метою гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки, керуючись національними інтересами України", беручи до уваги заяву Верховної Ради, що "узурпація влади у 2010 - 2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення прав і свобод людини", а також з огляду на те, що призначені Януковичем судді "створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України".

Так, Зеленський скасував два укази Януковича – від 14 травня 2013 року, яким призначили Тупицького, та від 17 вересня 2013 року, котрий стосувався Касмініна.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що прийняв рішення про відставку двох суддів після аудиту указів Віктора Януковича, проведеного після вказівки Ради національної безпеки і оборони. "Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок", – сказав Зеленський.

Указ Президента про відставку суддів є антиконституційним, заявив Центр політико-правових реформ.

Згідно з Конституцією, суддів КС призначають Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України – по шість осіб – "однак рішення про звільнення з посади судді КСУ ухвалює виключно КСУ, а не суб’єкт призначення".

"Крім того, суддя КСУ не може бути звільнений через скасування акта про його призначення, оскільки набуття повноважень судді КСУ пов’язане зі складенням ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду, а не з ухваленням акта про його призначення (частина сьома статті 148 Конституції України). Тому скасування такого акта не породжує будь-яких юридичних наслідків для суддів КСУ, які вже набули повноважень. Варто також зазначити про хибність практики скасування актів індивідуального характеру, зокрема указів про призначення суддів. Зокрема, індивідуальний акт має «одноразову» дію (тобто акт вичерпує себе з моменту набрання чинності), відповідно скасування таких актів після їх реалізації є фактично неможливим, особливо зважаючи на настання незворотних правових наслідків в частині здійснення посадовою особою своїх повноважень у складі колегіального органу. КСУ зазначав, що такі акти встановлюють конкретні приписи, які застосовуються одноразово й після реалізації вичерпують свою дію (Рішення від 23 червня 1997 року № 2-зп; Рішення від 22 квітня 2008 року № 9-рп/2008)", – ідеться в заяві ЦППР.

Експерти центру закликали "не провокувати подальшу ескалацію міжінституційного конфлікту між главою держави і КСУ, який шкодить стабільності конституційного порядку, міжнародному іміджу України та національній безпеці держави".