На Яворівському полігоні військовослужбовець організував дві нелегальні АЗС.

 

Правоохоронці виявили незаконну реалізацію пального на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки, який дислокується на Яворівському полігоні на Львівщині. Цим систематично упродовж 2020-2021 років займався тимчасово виконувач обов’язків начальника служби паливно-мастильних матеріалів військової частини. Слідчі затримали його на отриманні 38 тисяч гривень за чергову партію пального у четвер, 25 березня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

 

Фото https://dbr.gov.ua

 

Правоохоронці встановили, що військовослужбовець у період 2020-2021 років, використовуючи службове становище, реалізовував на території військової частини дизельне паливо підприємцям, за що отримував від них неправомірну вигоду. Крім цього, фігурант організував на території Яворівського району діяльність двох незаконних автозаправних комплексів, використовуючи які, щомісяця збував місцевим жителям викрадене пальне. За попередньою інформацією, така діяльність приносила військовому близько 200 тис. грн прибутку щомісяця.

 

Військового затримали одразу після отримання грошових коштів за продаж викраденого пального.

 

Фото https://dbr.gov.ua

Правоохоронці провели обшуки за домашніми адресами ймовірних спільників фігуранта, а також на території складів та службових приміщень військової частини. У цивільних осіб вилучили понад 5 тонн викраденого з військової частини пального, а у військовослужбовців – готівкові кошти, отримані від незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів.

 

Фото https://lviv.gp.gov.ua

 

Затриманому готують повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтями одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, та заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 410 КК України). До районного суду подали заяву про обрання запобіжного заходу затриманому у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

 

Фото https://lviv.gp.gov.ua

Підозрюваному, у разі доведення вини, може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

26.03.2021

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