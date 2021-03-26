Навколо контейнеровоза Ever Given в Суецькому каналі почали поглиблювати дно.

Таким чином намагаються зрушити з місця судно, яке застрягло і заблокувало всю навігацію.

Навколо контейнеровоза Ever Given, який сів на мілину в Суецькому каналі і перегородив дорогу іншим суднам, почали поглиблювати дно. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на інформацію зі сайту управління Суецьким каналом. Попередня спроба зняти контейнеровоз з мілини за допомогою буксирів провалилася.

Велетенські екскаватори прибирають від передньої частини судна пісок. Водночас дев'ять потужних буксирів намагаються витягнути контейнеровоз на глибшу частину каналу.

Консультації з рятувальних робіт надає нідерландська компанія Smit Salvage. Це одна з найбільших міжнародних компаній, які спеціалізуються на сфері морських рятувальних робіт. Вона, зокрема, піднімала затонулий італійський круїзний лайнер Costa Concordia та російський атомний підводний човен «Курськ».

Контейнеровоз Ever Given перегородив Суецький канал 23 березня, внаслідок чого утворився величезний затор з інших кораблів. Нині по обидва боки каналу скупчилися близько 150 суден.

За підрахунками інформаційної аґенції Bloomberg, щодня через канал перевозять близько 8% зрідженого природного газу, а також близько мільйона барелів нафти. Загалом каналом проходить 12% світових вантажоперевезень. Експерти з аналітичної компанії судноплавства Lloyd's List оцінюють щоденні втрати від простою суден у 9,6 мільярда доларів.





Внаслідок блокування руху нафтових танкерів на світових ринках зросла ціна на «чорне золото». Зокрема, ціни на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE додали близько трьох відсотків і сягнули $ 62,7 за барель.