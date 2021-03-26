Навколо контейнеровоза Ever Given в Суецькому каналі почали поглиблювати дно.

Таким чином намагаються зрушити з місця судно, яке застрягло і заблокувало всю навігацію.

 

 

Навколо контейнеровоза Ever Given, який сів на мілину в Суецькому каналі і перегородив дорогу іншим суднам, почали поглиблювати дно. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на інформацію зі сайту управління Суецьким каналом. Попередня спроба зняти контейнеровоз з мілини за допомогою буксирів провалилася.

 

Велетенські екскаватори прибирають від передньої частини судна пісок. Водночас дев'ять потужних буксирів намагаються витягнути контейнеровоз на глибшу частину каналу.

 

Консультації з рятувальних робіт надає нідерландська компанія Smit Salvage. Це одна з найбільших міжнародних компаній, які спеціалізуються на сфері морських рятувальних робіт. Вона, зокрема, піднімала затонулий італійський круїзний лайнер Costa Concordia та російський атомний підводний човен «Курськ».

 

Контейнеровоз Ever Given перегородив Суецький канал 23 березня, внаслідок чого утворився величезний затор з інших кораблів. Нині по обидва боки каналу скупчилися близько 150 суден.

 

За підрахунками інформаційної аґенції Bloomberg, щодня через канал перевозять близько 8% зрідженого природного газу, а також близько мільйона барелів нафти. Загалом каналом проходить 12% світових вантажоперевезень. Експерти з аналітичної компанії судноплавства Lloyd's List  оцінюють щоденні втрати від простою суден у 9,6 мільярда доларів.  



Внаслідок блокування руху нафтових танкерів на світових ринках зросла ціна на «чорне золото». Зокрема, ціни на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE додали близько трьох відсотків і сягнули $ 62,7 за барель.

26.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Палац пам’яті помагає й початківцям
Завдяки методу локусів навіть початківці можуть ефективніше запам’ятовувати та пригадувати речі.
25.03.21 | | Наука
Пік коронавірусу вже минув?
Глобальна кількість нових випадків COVID-19 досягла максимуму в січні й відтоді знизилася. Чи можна стверджувати, що пік уже минув?
24.03.21 | | Наука
Їхати до Львова
Юрко ПРОХАСЬКО
Тобі довелося його рано покинути, чи тужив Ти за ним? Вигнання здебільша є найпевнішим доказом існування раю. Іноді навіть єдиним.
24.03.21 | | Дискурси
Панночки з віконечка
Юрій Винничук
...і бреде вона тією дорогою спочатку бунтівничо, кидаючись інколи, як риба, а далі щораз байдужіє у переконанні, що так і має бути, бо так було призначено
24.03.21 | | Дискурси
На смерть Адама Заґаєвського
Максим МУЛЯР
21 березня принесло нам трагічну звістку: на 76-му році життя в Кракові помер видатний польський поет, прозаїк, есеїст, громадський діяч Адам Заґаєвський.
24.03.21 | | У світі
Врятувати віллу на старому Голоску
Мирослава Іваник
На користь нової забудови Львів може офірувати ще одну столітню віллу — кам'яницю мецената Стецкевича.
24.03.21 | | Галичина
Листівка зі Стамбула
Андрій ЛЮБКА
У нас люблять повторювати, що заробляти треба в Києві, а жити в Ужгороді. Хочу розвинути цю думку далі
23.03.21 | | Дискурси
Львів, Остріг та Україна у ранньомодерному Вільні
Леонід ТИМОШЕНКО
Дослідження дрогобицького історика відкриває нову перспективу релігійної культури міст Великого князівства Литовського
23.03.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.