Данілов: Якщо Україна починає розмовляти російською, чекайте Путіна.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов застеріг, що Росія продовжує стояти на позиції "захисту російськомовних", а тому, якби Україна перейшла на російську мову, то невдовзі вигулькнув би і Путін.

Про це Данілов сказав у інтерв'ю "Радіо НВ".

"Це їхнє завдання, це їхня місія, вони собі так вигадали, вони живуть у своєму світі, вигаданому, і вони вважають, що має бути тільки російська імперія. Це у них такі імперські забаганки, які вони ніколи не припиняють, і, на превеликий жаль, вони дуже дорого обходяться як для України, так і для Грузії, Молдови та всіх країн, які в оточенні Російської Федерації", – сказав Данілов.

Як зазначив секретар РНБО, замість того, щоб займатися своїми внутрішніми справами, "Росія постійно пхає свого носа в інші країни, починає там роздмухувати ті речі, на які сусіди не мали би звертати уваги".

"Є дуже небезпечна ситуація, пов’язана саме з мовою. Я вже неодноразово говорив, що Росія обрала таку доктрину, що вона вже захищає не росіян, вона захищає російськомовних. Це дуже небезпечна ситуація для будь-якої країни. І ми кажемо, що якщо Україна починає розмовляти російською мовою, то чекайте, що Путін буде захищати тих громадян, причому не запитуючи у цих громадян, чи потребують вони того захисту", – сказав Данілов.