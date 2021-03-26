Данілов: Якщо Україна починає розмовляти російською, чекайте Путіна.

 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов застеріг, що Росія продовжує стояти на позиції "захисту російськомовних", а тому, якби Україна перейшла на російську мову, то невдовзі вигулькнув би і Путін. 

 

Про це Данілов сказав у інтерв'ю "Радіо НВ"

 

 

 

"Це їхнє завдання, це їхня місія, вони собі так вигадали, вони живуть у своєму світі, вигаданому, і вони вважають, що має бути тільки російська імперія. Це у них такі імперські забаганки, які вони ніколи не припиняють, і, на превеликий жаль, вони дуже дорого обходяться як для України, так і для Грузії, Молдови та всіх країн, які в оточенні Російської Федерації", – сказав Данілов.

 

Як зазначив секретар РНБО, замість того, щоб займатися своїми внутрішніми справами, "Росія постійно пхає свого носа в інші країни, починає там роздмухувати ті речі, на які сусіди не мали би звертати уваги".

 

"Є дуже небезпечна ситуація, пов’язана саме з мовою. Я вже неодноразово говорив, що Росія обрала таку доктрину, що вона вже захищає не росіян, вона захищає російськомовних. Це дуже небезпечна ситуація для будь-якої країни. І ми кажемо, що якщо Україна починає розмовляти російською мовою, то чекайте, що Путін буде захищати тих громадян, причому не запитуючи у цих громадян, чи потребують вони того захисту", – сказав Данілов.

 

26.03.2021

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