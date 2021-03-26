Шмигаль передав Папі Римському запрошення відвідати Україну.

Прем'єр-міністр України Денис Щмигаль зустрівся у Ватикані з Його Святістю Папою Римським Франциском. Голова уряду передав понтифіку офіційне запрошення відвідати Україну.

Про це повідомила пресова служба Кабміну.

"Прем’єр-міністр передав Його Святості Папі Франциску запрошення Президента України Володимира Зеленського здійснити візит до України з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності", – йдеться у прес-релізі.

Як повідомляє Vatican News, Папа Римський уділив Денису Шмигалю приватну аудієнцію.

"Обидві сторони підкреслили добрі відносини між Святим Престолом та Україною, з особливою увагою до певних поточних питань обопільного інтересу, а також різні теми, пов'язані з життям і діяльністю Католицької Церкви в країні. Вони широко зачепили проблему кризи у сфері охорони здоров'я й драматичну ситуацію у Східній Україні, з надією, що недавні випадки порушення режиму тиші поступляться жестам, котрі знаменуватимуть мирне вирішення конфлікту", – повідомляє Vatican News, покликаючись на прес-службу Ватикану.

Згідно з повідомленням українського уряду, під час зустрічі обговорювалися питання гуманітарної допомоги та розвиток двостороннього співробітництва, зокрема співпраця з дитячою педіатричною лікарнею "Немовля Ісус" (Ospedale Pediatrico Bambino Gesu).

Прем’єр-міністр подякував Папі Франциску за важливий внесок у забезпечення стабільності в Європейському регіоні, а також за зусилля Святого Престолу щодо припинення війни та повернення миру в Україні.

"Ваша місія як захисника справедливості є вкрай важливою у доленосний для України період. Вірю, що Ваш моральний та духовний авторитет зможе відіграти вагому роль та допоможе повернути мир в Україну", – зазначив Денис Шмигаль.

Голова уряду подякував Його Святості за гуманітарну ініціативу "Папа для України" на суму 16 мільйонів євро, в межах якої понад 900 тисяч українців отримали гуманітарну допомогу.

Під час аудієнції сторони обговорили ситуацію у світі із пандемією COVID-19, зокрема відзначили важливість вакцинації у протидії поширенню хвороби, а також співпрацю між Міністерством охорони здоров’я та дитячою педіатричною лікарнею "Немовля Ісус".

"Для нас вкрай важливо, аби діти з України також мали можливість лікуватись у найкращих і найсучасніших медичних закладах світу, яким без сумніву є клініка «Немовля Ісус». Хочу запевнити, що Уряд докладає всіх зусиль, щоб усунути бюрократичні перепони та якнайшвидше налагодити співробітництво з лікарнею", – підкреслив Денис Шмигаль.

Дитяча лікарня Ospedale Pediatrico Bambino Gesu, яка є власністю Святого Престолу, – один із найбільших і найсучасніших педіатричних науково-дослідницьких медичних закладів у Європі. Щорічно клініка забезпечує лікування понад 35 тисяч пацієнтів з усього світу та є визнаним лідером за кількістю операцій і трансплантацій будь-якого рівня складності.

Також очільник Уряду провів зустріч із Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном, під час якої був присутній Секретар з міждержавних відносин Святого Престолу Архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер.