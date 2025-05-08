Конклав обрав нового Папу Римського

З комина Сикстинської капели у Ватикані пішов білий дим.

Над Сикстинською каплицею у Ватикані здійнявся білий дим. Він супроводжувався дзвоном дзвонів. Це означає, що конклав кардиналів обрав нового Папу Римського. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News. Щоправда ім’я обранця наразі невідоме.

У четвер, восьмого травня дув другий день конклаву. Перше, ранкове, голосування в Сикстинській каплиці завершилося чорним димом з комина, який означав, що голосування не досягло позитивного результату. Кардинали повернулися до «Дому святої Марти» на обід, і після часу, відведеного на відпочинок, знову зібралися в Сикстинській каплиці. А на площі Святого Петра знову запанувала атмосфера сповненої надії очікування. І ось очікування справдилися.

Білий дим означає, що за когось з кандидатів на главу Католицької церкви було віддано необхідні дві третини голосів, тобто щонайменше 89 зі 133.

Актуальний конклав виявився одним з найкоротших за останні 150 років, попри те, що експерти прогнозували складний виборчий процес.

Після визнання позитивного результату виборів до Сикстинської каплиці викликаються секретар Колегії кардиналів і магістр Папських літургійних церемоній. Перший з кардиналів за старшинством, від імені всієї Колегії Виборців, запитує згоду обраного, звертаючись до нього зі словами «Чи приймаєш ти своє канонічне обрання Єпископом Риму?».

Після отримання позитивної відповіді кардинал запитує Папу, яке ім'я той обере. Папи мають можливість залишити своє теперішнє ім'я. Однак за майже 500 років жоден з них цього не зробив – вони беруть нове ім'я. Це часто є знаком того, що обранець має намір продовжити лінію одного зі своїх попередників.

Після завершення всіх формальностей кардинали-виборці підходять до нового Папи, щоб висловити йому свою пошану і послух. Потім вони дякують Богові.

Через деякий час на центральну лоджію вийде кардинал-протодиякон Домінік Мамберті, який оголосить імʼя нового Єпископа Риму й Наступника святого Петра, після чого той звернеться з першим привітанням і уділить своє перше Апостольське благословення Urbi et Orbi.