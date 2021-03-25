НАТО пообіцяло силову відповідь, зокрема й на кібератаки.

Відповідну заяву зробив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ.

Північноатлантичний Альянс має намір використовувати силу навіть в тому випадку, якщо агресія проти його країн-членів відбувається із застосуванням невійськових засобів. Як повідомляє інформаційний портал Actualno, з таким попередженням виступив у четвер, 25 березня, на інтернет-семінарі в Університеті Південної Флориди генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Ми ніколи не надамо своєму потенційному супротивникові привілей знання в точності, коли ми задіємо статтю 5. Але ми чітко говорили, що будемо задіювати статтю 5, коли вважатимемо за потрібне. Крім того, ми можемо задіяти статтю 5, коли бачимо агресію із застосуванням інших засобів, а не звичайних військових засобів», – запевнив Столтенберґ.

Він мав на увазі статтю 5 підписаного в Вашингтоні в 1949 році Північноатлантичного договору. У ній закріплено принцип колективної оборони Організації Північноатлантичного договору. Стаття передбачає колективну відповідь в разі «збройного нападу на одну або кілька» країн-членів НАТО.

«Ми бачили, що проти союзників з НАТО чинилися аґресивні дії іншими країнами, коли застосовувалися не традиційні військові засоби, а невійськові засоби, щоб спробувати підірвати наші позиції, розколоти нас, атакувати нас», – стверджував керівник НАТО, не вдаючись в деталі.

За словами Столтенберґа, «саме до цього повинне адаптуватися НАТО». І Альянс, за його словами, ухвалює необхідні рішення. Він нагадав, що тепер, наприклад, НАТО готова застосовувати статтю 5 у відповідь на кібератаки. «Ми вирішили кілька років тому, що атака в кіберпросторі, тобто кібератака, може призвести до задіяння статті 5. Це абсолютно новий сигнал потенційному супротивникові», – застеріг Столтенберґ.

Крім того, він висловився за те, щоб НАТО починало активніше «протидіяти дезінформації», захищало «критично важливу інфраструктуру» Альянсу.