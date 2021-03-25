На Львівщині реконструюють три пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

 

Кабінет Міністрів України на засіданні 24 березня затвердив план заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки, яким, зокрема, передбачено реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення 25 діючих і будівництво 10 пунктів пропуску, у тому числі, на західному кордоні, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

 

Фото https://dpsu.gov.ua

 

«Прийняте урядове рішення дозволить Україні отримати ще 35 пунктів пропуску з новітнім технічним обладнанням, яке мінімізує людський фактор при перевірці, а отже, і корупційні ризики. 25 з них будуть модернізовані, 10 – побудовані: 5 застарілих, які функціонують ще з радянських часів, а також 5 – абсолютно нових», – повідомив заступник міністра з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

 

На Львівщині відремонтують та модернізують пункти пропуску у Шегинях, Краковці та Раві-Руській. Прогнозований обсяг фінасування для модернізації та технічного переоснащення ПП «Рава-Руська» становить 41 мільйон 280 тисяч гривень, для ПП «Краковець» – понад 137 мільйонів 784 тисячі гривень, а на реконструкцію ПП «Шегині» скерують 466 мільйонів 584 тисячі гривень.

 

Фото https://www.kmu.gov.ua

 

Загалом на облаштування 35 пріоритетних пунктів пропуску упродовж трьох років мають скерувати 9 мільярдів 800 мільйонів гривень. Зокрема, 4 мільярди 500 мільйонів гривень витратять на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт, а решта – на встановлення систем відеоконтролю, зважування та сканування.

 

Фото https://www.kmu.gov.ua

 

Реалізація проєкту буде здійснюватися, в тому числі, за рахунок кредиту, наданого Польщею в рамках договору між урядами України та Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, зазначають в уряді.

 

За даними Держприкордонслужби, нині в Україні загалом функціонує 230 пунктів пропуску та контролю на кордоні, більшість із них – автомобільні.

 

25.03.2021

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