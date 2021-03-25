Держдума Росії своїм законом «обнулила» президентські строки Путіна.

Відтак російський лідер знову може балотуватися на посаду президента на наступних виборах.

 

 

Державна дума Російської Федерації ухвалила в третьому, і остаточному, читанні закон про приведення законодавства Росії про вибори і референдуми у відповідність до поправок до Конституції. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru з покликом на повідомлення, опубліковане на сайті нижньої палати російського парламенту. Документ, серед іншого, дозволяє Володимиру Путіну знову висувати свою кандидатуру на посаду президента.

 

Згідно з однією з поправок, обмеження числа каденцій, протягом яких одна й та сама особа може обіймати посаду президента, застосовується до чинного глави держави без урахування його колишніх президентських термінів. Таким чином, ця норма дозволяє особисто Путіну обіймати посаду президента Росії ще два терміни поспіль.

 

Законом також вводяться додаткові вимоги до кандидатів на найвищу державну посаду. Так, президентом може бути обраний громадянин РФ, не молодший за 35 років, який постійно проживав на території країни не менше 25 років, а також за умови, що він не є або ніколи не був громадянином іншої держави. Виняток становлять кримчани.

 

Документ також уточнює норми закону про вибори депутатів Держдуми. Засуджені за злочини середньої тяжкості не можуть претендувати на депутатське крісло протягом п'яти років з дня зняття чи погашення судимості.

 

Нагадаємо, що в грудні минулого року Держдума РФ ухвалила закон про розширення гарантій недоторканності колишніх президентів Росії. Зокрема, ексглаву держави не можна притягнути до відповідальності за діяння, вчинені не тільки на посаді, але і в будь-який інший час.

25.03.2021

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