Поліція оголосила нові підозри через акцію під Офісом Президента.

Національна поліція оголосила підозру одному з організаторів акції біля Офісу Президента, яка відбулася 20 березня, лідерові руху "Гонор" Сергію Філімонову.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

"Дії осіб, які порушували громадський порядок, кваліфіковані як хуліганство. Правоохоронці продовжують збір доказів протиправної поведінки інших активних учасників для притягнення їх до відповідальності. Сьогодні, 23 березня, слідчі столичної поліції за погодження із процесуальними керівниками (прокурорами) оголосили про підозру одному з організаторів акції біля Офісу Президента України, що відбулася 20 березня", – поінформували в Нацполіції.

Правоохоронці не розголосили імені фіґуранта справи. Мж тим, лідер "Гонору" Сергій Філімонов повідомив на своїй сторінці у Facebook: йому вручили підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу – хуліганство.

У тексті підозри йдеться: "Філімонов С.Ф. 20.03.2021 приблизно о 20 год. 00 хв., йдучи попереду групи невстановлених осіб та підходячи до будівлі Офісу Президента України по вул. Банковій, 11 в м. Києві, надавав голосом та жестами вказівки іншим особам, керував їхніми діями, а також запалив піротехнічний засіб, що останніми було сприйнято як сигнал до початку активних хуліганських дій".

Міністерство внутрішніх справ у вівторок поширило відео, в котрому назвало імена інших осіб, начебто причетних до заворушень: представники "Гонору" Олексій Білковський та Олег Кабезький, голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний, а також Денис Міщенко і Вадим Адамов.

Роман Ратушний написав у Facebook, що на відео не він. "Спробуйте закатати активістів замість вирішування кризи, яку ви створили, і на яку вулиця вам вказала", – обурився Роман.