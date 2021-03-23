Єврокомісія заявила, що «Спутник V» Європі «абсолютно не потрібен».

За словами єврокомісара Тьєррі Бретона, Росії самій «пекельно важко» виготовляти власну вакцину.

Тьєррі Бретон

Європейській Унії не потрібна російська вакцина «Спутник V». Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон (Thierry Breton), котрий, зокрема, відповідає в Єврокомісії за координацію виробництва вакцин проти коронавірусу.

Під час інтерв’ю першому французькому телеканалу TF-1 він запевнив: «У нас абсолютно немає потреби в “Спутнику V”. Пріоритетом є виробництво на європейській території вже дозволених до застосування в ЄУ чотирьох вакцин».

У країнах ЄУ дозволені до застосування чотири вакцини. Три з них – Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca/Oxford – вже застосовуються під час кампанії вакцинації. Нещодавно схвалена вакцина фірми Janssen (корпорація Johnson & Johnson) почне надходити до країн Євроунії в квітні.

Щобільше, Бретон зазначив, що «росіянам самим пекельно складно виробляти власну вакцину» (les Russes ont un mal fou à le fabriquer), тож Європейська Унія зможе надати Москві допомогу у виробництві «Спутника V», але тільки в другому півріччі.

«Європа – це континент, який уже виробляє і виготовить найближчим часом найбільше число вакцин від коронавірусу. 55 підприємств працюють зараз в ЄУ цілодобово, виробляючи ці вакцини. Тому нам абсолютно не знадобиться ні "Супутник V", ні будь-які інші вакцини з-за меж ЄУ», – наголосив єврокомісар. Він повідомив, що в Євроунії є всі необхідні виробничі потужності для того, щоб до кінця червня забезпечити себе 300–350 мільйонами доз вакцин.

Творці вакцини «Спутник V» звинуватили Тьєррі Бретона в «упередженості і зарозумілості». На офіційному екаунті вакцинного бренду в Twitter було розміщено вісім повідомлень із реакцією на слова єврокомісара. У цих повідомленнях стверджується, що російська вакцина «ефективніша і безпечніша, ніж деякі інші вакцини, схвалені в ЄУ». Також у твітах міститься загроза відмовитися від виходу на ринок ЄУ, зокрема від проходження процедури перевірки вакцини в Європейській аґенції лікарських засобів (EMA).