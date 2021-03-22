ЄУ затвердила санкції проти Росії та Китаю за порушення прав людини.

Зокрема, російські фігуранти списку звинувачуються в переслідуванні геїв.

Рада Європейської Унії на рівні міністрів закордонних справ 27 країн-членів на своєму засіданні в Брюсселі в понеділок, 22 березня, затвердила нові санкції проти 11 фізичних і чотирьох юридичних осіб – передовсім з Росії та Китаю – причетних до порушення прав людини. Про це повідомляється в Офіційному журналі ЄУ.

Новий «чорний список» в рамках режиму санкції щодо порушення прав людини був узгоджений ще 17 березня амбасадорами країн-членів Євроунії. Штрафні заходи запроваджено в рамках затвердженого в грудні режиму санкцій за порушення прав людини в усьому світі , який також називають «європейським актом Магнітського».

Банківські рахунки й усі активи фігурантів списку будуть заморожені на території Євроунії. Фізичним особам буде також заборонений в’їзд до ЄУ.

Відомо, що з Росії під санкції потрапили, зокрема, два чеченських чиновники, відповідальних за переслідування сексуальних меншин в республіці. Це Аюб Катаєв і Абузайд Вісмурадов.

Санкції проти чотирьох осіб і однієї організації з Китаю запроваджено за порушення прав людини в провінції Синьцзян. Варто зазначити, що Європейська Унія востаннє запроваджувала санкції щодо Китаю за порушення прав людини 1989 року після масакри на площі Тяньаньмень.

До санаційного списку потрапили й особи з Північної Кореї, Лівії, Еритреї та Південного Судану.