Країни ЄУ відновлюють вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Напередодні Європейська аґенція лікарських засобів запевнила в безпечності використання названої вакцини.

Країни Європейської Унії відновили з п'ятниці, 19 березня, застосування вакцини від коронавірусу виробництва британсько-шведської компанії AstraZeneca. Про це повідомило видання Die Welt із покликом на заяву міністра охорони здоров’я Німеччини Єнса Шпана.

«Наша спільна мета – мета всіх 16 федеральних земель – щоб негайно відновити щеплювання вакциною AstraZeneca», – зазначив він. За його словами, рішення тимчасово призупинити застосування цього препарату було правильним, оскільки випадки важких побічних ефектів не виключені повністю. Шпан сказав, що тепер лікарі повинні будуть детальніше інформувати літніх пацієнтів про загрозу побічних ефектів.

Одним з перших у п’ятницю вакцинувався перед телекамерами прем’єр-міністр федеральної землі Баден-Вюртемберґ Вінфрід Кречман (Winfried Kretschmann). Він репрезентує Партію зелених, яка цього тижня здобула перемогу на виборах до місцевого ляндтаґу

Напередодні Європейська аґенція лікарських засобів (European Medicines Agency – ЕМА) заявила, що переваги від використання вакцини AstraZeneca переважують можливі ризики. «Препарат є безпечним і ефективним», – запевнили в ЕМА. Такого висновку фахівці дійшли після вивчення виявлених випадків появи тромбів у мешканців Європи, котрі отримали заштрик препаратом AstraZeneca. Представнки ЕМА запевнили, що не знайшли зв'язку між щепленнями і випадками тромбозу у деяких пацієнтів.

У числі країн, які в п'ятницю знову розпочали робити заштрики AstraZeneca, окрім Німеччини, ще Франція, Італія, Португалія, Латвія і Литва.

Нідерланди заявили про намір відновити використання AstraZeneca з наступного тижня. Влада країни заявила, що через тижневу перерву 110 тисяч осіб не отримали запланованої дози щеплення.

Іспанія знову почне прищеплювати AstraZeneca зі середи, 24 березня. Швеція і Норвегія повідомили, що чекають на результати аналізу даних своїми місцевими фахівцями.