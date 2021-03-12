Спростовано інформацію про негативну побічну дію AstraZeneca.

Експерти не виявили зв’язку між вакцинацією та появою тромбів у судинах.

 

 

Нічого не вказує на те, що вакцина Oxford-AstraZeneca від COVID-19 якось пов'язана з підвищеним ризиком появи тромбів в судинах. Про це заявила Європейська аґенція лікарських засобів (European Medicines Agency – ЕМА). «Кількість випадків виникнення тромбів серед вакцинованих людей не перевищує у відсотковому відношенні загальної кількості таких випадків у решти населення», – наголошено в заяві ЕМА, яку цитує телерадіокомпанія ВВС.

 

Відповідні дослідження впливу AstraZeneca відбулися зразу ж після того, як кілька країн, зокрема Данія і Норвегія, призупинили використання цієї вакцини. Оскільки з’явилися повідомлення про те, що у невеликого числа вакцинованих були виявлені тромби. Наприклад, повідомляли про те, що 50-річний чоловік помер в Італії після розвитку тромбозу глибоких вен. А напередодні він отримав заштрик AstraZeneca.

 

«На цей час немає жодних вказівок на те, що вакцина стала причиною цих станів, які не зафіксовані в списку можливих побічних ефектів від цієї вакцини. Користь від вакцини, як і раніше, переважує ризики. Тож вакцина може застосовуватися і далі, допоки триває подальше розслідування випадків, пов'язаних з тромбоемболічними ускладненнями», – повідомив європейський регулятор лікарських засобів.

 

За повідомленням ЕМА, серед п'яти мільйонів європейців, вакцинованих AstraZeneca, було виявлено 30 тромбоемболічних випадків. Що не перевищує загальної статистики таких недуг.

 

Про безпечність використання AstraZeneca заявило також Міністерство охорони здоров'я Канади. Аналогічна заява пролунала й з Великої Британії від Аґенції з регулювання лікарських засобів та медичних препаратів (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency – MHRA). А в Об’єднаному Королівстві заштрик цієї вакцини отримало понад 11 мільйонів громадян.

12.03.2021

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