У США нарешті призначили нового директора ЦРУ.

Ним, як і заповідалося, став ексамбасадор у Росії Вільям Бьорнс.

Сенат Конґресу США в четвер, 18 березня, затвердив колишнього американського амбасадора в РФ Вільяма Джозефа Бьорнса (William Joseph Burns) на посаді директора Центрального розвідувального управління. Як повідомило видання The Hill з покликом на пресслужба Сенату, кандидатура Бьорнса була схвалена одноголосно. Незабаром він буде приведений до присяги.

Бьорнс пропрацював на дипломатичній службі понад 30 років. Американську дипломатичну місію в Москві він очолював з 2005 до 2008 року, за президентства республіканця Джорджа Буша-молодшого. До цього працював в американському посольстві у Москві в 1990-ті, ще за демократа Білла Клінтона.

За президентства Барака Обами, у 2011–2014 роках, Бьорнс обіймав посаду першого заступника держсекретаря США. Після виходу у відставку 2015 року він став президентом впливової неурядової організації – Фонду Карнеґі за міжнародний мир.

Бьорнса вважають одним із найавторитетніших у Сполучених Штатах фахівцем з Росії та Близького Сходу, він досконало володіє російською мовою. Адміністрації багатьох президентів використовували у своїх зовнішньополітичних цілях його численні аналітичні записки про Росію.

Як уже повідомляло наше видання, затвердження кандидатури Бьорнса в Сенаті наразилося на несподівані труднощі. Його призначення заблокував авторитетний сенатор-республіканець від штату Техас Тед Круз (Ted Cruz). Сам сенатор запевняв, що не має нічого проти кандидатури Бьорнса. Проте вимагав, щоби спершу адміністрація Білого дому запровадила нові санкції проти газогону «Північний потік – 2».

Тед Круз припинив блокування щойно після того, як 18 березня Держдепартамент США опублікував спеціальну заяву свого шефа Ентоні Блінкена, де лунала вимога до компаній, які беруть участь у будівництві газогону «Північний потік – 2», негайно припинити роботу. «Будь-яка організація, залучена до будівництва газогону, ризикує потрапити під санкції США і повинна негайно припинити роботу», – йдеться в заяві держсекретаря .