Сенатор блокує призначення шефа ЦРУ заради санкцій проти «Північного потоку».

Водночас Тед Круз заявляє, що не має нічого проти кандидатури Вільяма Бернса як керівника спецслужби.

Американський сенатор-республіканець від штату Техас Тед Круз (Ted Cruz) затримує затвердження Вільяма Бернса (William Burns) на посаді нового голови Центрального розвідувального управління (ЦРУ). У п'ятницю, п’ятого березня, він заявив, що припинить блокування процесу, якщо адміністрація Білого дому запровадить нові санкції проти газогону «Північний потік – 2». Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

«Я припиню блокування, коли адміністрація президента США Джо Байдена виконає свої законні зобов'язання повідомляти Конґресу і запроваджувати санкції щодо суден і компаній, які будують газогін. Дотримуйтесь закон. Досить проявляти м'якість щодо Росії», - написав сенатор на своїй сторінці в Twitter.

Аґенція наводить також коментар речниці офісу Круза Джесіки Скеґґс (Jessica Skaggs). «Сенатор Крус публічно та приватно заявив, що використовуватиме всі свої прерогативи як сенатора, щоб адміністрація Байдена наклала санкції на кораблі та компанії, які будують "Північний потік-2". Він припинить блокувати кандидатуру Бернса, щойно Державний департамент передасть проміжний звіт і введе санкції», - заявила вона.

Раніше на цьому тижні керівник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс (Ned Price) заявив: «Ми чітко дали зрозуміти партнерам у всій Європі – чи то Україні, чи Польщі, чи Німеччині, – що Сполучені Штати мають глибокі занепокоєння щодо цього трубопроводу». Він зазначив, що наступна доповідь про рестрикції щодо проекту «Північний потік – 2», повинна бути надана Конґресу США в травні поточного року.

Утім Тед Круз наполягає на тому, щоб Держдепартамент раніше надав список компаній, щодо яких можуть бути введені санкції у зв'язку з тим, що роботи з будівництва газогону вже відновлено і зволікати не можна. За відомостями аґенції, сенатор вже провів консультації з цього питання з низкою осіб, які були висунуті адміністрацією Байдена кандидатами на посади в зовнішньополітичному відомстві. Круз рекомендував їм домагатися від розвідки відомостей, які стосуються вразливих місць проекту.

За словами джерел аґенції, публікації ЗМІ про те, що адміністрація Байдена нібито проводила консультації з Берліном про можливість не перешкоджати завершенню проекту, не відповідають дійсності. За відомостями Bloomberg, представники американської сторони, зокрема, висловлювали пропозиції спробувати «затягнути будівництво до літа, коли після виборів у Німеччині до влади може прийти новий уряд, який може припинити реалізацію проекту.

Нагадаємо, що у вівторок, другого березня, профільний комітет верхньої палати рекомендував затвердити Бернса на посаду голови ЦРУ. Члени комітету одноголосно висловилися на підтримку Бернса. Блокування сенатора Круса може на якийсь час затягти процедуру призначення, але не зупинити її.