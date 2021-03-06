Сенатор блокує призначення шефа ЦРУ заради санкцій проти «Північного потоку».

Водночас Тед Круз заявляє, що не має нічого проти кандидатури Вільяма Бернса як керівника спецслужби.

 

 

Американський сенатор-республіканець від штату Техас Тед Круз (Ted Cruz) затримує затвердження Вільяма Бернса (William Burns) на посаді нового голови Центрального розвідувального управління (ЦРУ). У п'ятницю, п’ятого березня, він заявив, що припинить блокування процесу, якщо адміністрація Білого дому запровадить нові санкції проти газогону «Північний потік – 2». Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

 

«Я припиню блокування, коли адміністрація президента США Джо Байдена виконає свої законні зобов'язання повідомляти Конґресу і запроваджувати санкції щодо суден і компаній, які будують газогін. Дотримуйтесь закон. Досить проявляти м'якість щодо Росії», - написав сенатор на своїй сторінці в Twitter.

 

Аґенція наводить також коментар речниці офісу Круза Джесіки Скеґґс (Jessica Skaggs). «Сенатор Крус публічно та приватно заявив, що використовуватиме всі свої прерогативи як сенатора, щоб адміністрація Байдена наклала санкції на кораблі та компанії, які будують "Північний потік-2". Він припинить блокувати кандидатуру Бернса, щойно Державний департамент передасть проміжний звіт і введе санкції», - заявила вона.

 

Раніше на цьому тижні керівник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс (Ned Price) заявив: «Ми чітко дали зрозуміти партнерам у всій Європі – чи то Україні, чи Польщі, чи Німеччині, – що Сполучені Штати мають глибокі занепокоєння щодо цього трубопроводу». Він зазначив, що наступна доповідь про рестрикції щодо проекту «Північний потік – 2», повинна бути надана Конґресу США в травні поточного року.

 

Утім Тед Круз наполягає на тому, щоб Держдепартамент раніше надав список компаній, щодо яких можуть бути введені санкції у зв'язку з тим, що роботи з будівництва газогону вже відновлено і зволікати не можна. За відомостями аґенції, сенатор вже провів консультації з цього питання з низкою осіб, які були висунуті адміністрацією Байдена кандидатами на посади в зовнішньополітичному відомстві. Круз рекомендував їм домагатися від розвідки відомостей, які стосуються вразливих місць проекту.

 

За словами джерел аґенції, публікації ЗМІ про те, що адміністрація Байдена нібито проводила консультації з Берліном про можливість не перешкоджати завершенню проекту, не відповідають дійсності. За відомостями Bloomberg, представники американської сторони, зокрема, висловлювали пропозиції спробувати «затягнути будівництво до літа, коли після виборів у Німеччині до влади може прийти новий уряд, який може припинити реалізацію проекту.

 

Нагадаємо, що у вівторок, другого березня, профільний комітет верхньої палати рекомендував затвердити Бернса на посаду голови ЦРУ. Члени комітету одноголосно висловилися на підтримку Бернса. Блокування сенатора Круса може на якийсь час затягти процедуру призначення, але не зупинити її.

06.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Покараний експрезидент
Максим МУЛЯР
Французького експрезидента засудили до реального терміну ув’язнення за корупцію. Чи означає це, що Ніколя Саркозі остаточно прибрано з політичного поля?
05.03.21 | | У світі
Зміна клімату загрожує європейським лісам
Понад половині європейських лісів загрожують буреломи, пожежі та інвазії комах.
04.03.21 | | Наука
Буде хліб, буде й пісня. І навпаки
Тарас Прохасько
Вже не хімічні речовини, а пошук модераторів певних генетичних програм невдовзі стане базою новітньої гастрономії
04.03.21 | | Дискурси
Хвацькі дев’яності
Ілько ЛЕМКО
Серед львівських центрових було багато гравців у карти, які їздили «на гастролі» по цілому Радянському Союзу. Розквіт картярів припав на 1980-ті роки. Львів’яни здобули собі серед них славу 
04.03.21 | | Дискурси
Кінопоетика вітальної чуттєвості
Олег Яськів
«Любовний настрій» став  шедевром часу, ненаситного до візуально-чуттєвих експериментів: як декорація тих миттєвостей, коли ми ще пам’ятаємо приємний сон, але з кожним подихом наповнюємося настроєм на життя
04.03.21 | | Штука
Походження життя: "проблема курки і яйця"
Для транскрипції генетичної інформації потрібні білки, але синтез білків, зі свого боку, теж залежить від транскрипції. То що було спершу – генетична інформація чи білки?
03.03.21 | | Наука
ClubHouse: у пошуках нової Агори
Орися БІЛА
Якщо ми – це лише те, що «вийшло на поверхню» в результаті взаємодії анонімних сил, то немає іншого способу опанувати ситуацію, лиш стати одним із активних начал, яке буде формувати новий дискурс
03.03.21 | | Галичина
Лесин ювілей у Львівській філармонії
Надія Труш
Львівська національна філармонія свої присвяти Лесі Українці розпочала напередодні офіційного відзначення дати, уведеної цьогоріч до пам’ятного календаря ЮНЕСКО. Ювілейну програму уклали із низки поетичних вечорів і концертів симфонічної та камерної музики.
03.03.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.