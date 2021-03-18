Головою Дрогобицької РДА став 32-річний Степан Кулиняк.

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький сьогодні, 18 березня, представив очільника укрупненої Дрогобицької райдержадміністрації Степана Кулиняка. Президент Володимир Зеленський призначив його на цю посаду 5 березня.

Фото https://loda.gov.ua

«Призначення на таку посаду – це прояв довіри від уряду і президента. Але водночас велика відповідальність. І в першу чергу перед людьми. Дрогобиччина, як і вся Львівщина, має якісно розвиватися», – сказав Максим Козицький, звертаючись до новопризначеного керівника.

Зазначимо, Степан Кулиняк раніше працював керівником апарату Дрогобицької РДА. До цього він очолював відділ правового забезпечення Дрогобицької міської ради. У 2015 році він брав участь у виборах депутатів до Дрогобицької міськради від «Блоку Петра Порошенка», однак не пройшов. Натомість на місцевих виборах у 2020 році Степан Кулиняк став депутатом Дрогобицької міськради від партії «Слуга народу».

Фото https://loda.gov.ua

У своїй декларації за 2020 рік він вказав три квартири у співвласності з родичами та 266 тисяч гривень зарплати в Дрогобицькій РДА.

Нагадаємо, на Львівщині розпочався процес реорганізації районних державних адміністрацій, внаслідок якого їх залишиться 7 замість 20.