«Велика сімка» засудила дії Росії з дестабілізації України.

Керівники МЗС країн G7 назвали РФ стороною конфлікту на Донбасі, а також підкреслили, що анексія Криму ніколи не буде визнана.

Міністри закордонних справ держав «Великої сімки» і президент Європейської ради Шарль Мішель рішуче засудили «дії Росії з підриву суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, які не припиняються». У спільній заяві, оприлюдненій у четвер, 18 березня, міністри звинуватили Москву в порушенні норм міжнародного права.

«Сьогодні, через сім років після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Росією, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми з усією рішучістю засуджуємо тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Росією. Спроби Росії легітимізувати це не можуть знайти визнання і не знайдуть його», – наголошується в заяві, яку цитує портал Frankreich Diplomatie.

Глави МЗС країн G7 закликали Москву дотримуватися міжнародних зобов'язань, забезпечити доступ міжнародних спостерігачів на окуповані території і звільнити всіх незаконно утримуваних осіб. Одночасно міністри привітали ініціативу України зі створення міжнародної платформи для сприяння зусиллям світової спільноти щодо врегулювання кримського питання.

У заяві також засуджено дії Росії, спрямовані на дестабілізацію на сході України. У документі Москву названо не посередником, а стороною конфлікту. «Шлях до миру лежить через повне виконання Мінських угод. Ми закликаємо Росію не підігрівати цей конфлікт шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням на сході України і надання громадянства сотням тисяч українок і українців, а замість цього подбати про те, щоб недавно вжиті Україною заходи щодо поліпшення життєвої ситуації людей по обидва боки розділової лінії були підтримані іншою стороною. Ми підтверджуємо важливість дотримання режиму припинення вогню, оскільки це основа для будь-якого поступу в напрямі мирного врегулювання конфлікту», – йдеться в заяві.

Міністри G7 також підтвердили свою прихильність жорсткій санкційній політиці щодо Росії.