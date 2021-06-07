Шевченковий університет позбавив Лукашенка звання honoris causa.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка позбавив Олександра Лукашенка, який вважає себе леґітимно обраним президентом Білорусі, звання почесного доктора.

 

 

Про це повідомляє інформаційна аґенція УНІАН, покликаючись на проректора університету Олену Добржанську.

 

"Була вчена рада і голосування таке було", – повідомила Добржанська, зауваживши, що голосування відбулося в таємному режимі; рішення підтримали більшістю голосів.

 

"Було дві процедури: перше – зміни в положення, які додають до цього положення взагалі процедуру позбавлення, а друге – це те, що вчена рада проголосувала таємним голосуванням. І майже всі члени вченої ради проголосували за рішення позбавити Лукашенка звання почесного доктора університету", – розповіла проректор.

 

31 травня ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров висловив упевненість, що 7 червня вчена рада на своєму засіданні може позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу. "Питання, чому ми це не зробили раніше – це питання відкрите. Я звернувся до вченої ради з пропозицією виробити процедуру [позбавлення почесних звань], бо її насправді дійсно не існує на сьогодні", – заявив Бугров.

 

Зі слів ректора, процедуру виробили три комісії вченої ради – правнича, комісія з гуманітарних питань та міжнародного співробітництва.

 

"Підставами [для позбавлення почесного наукового звання] є порушення прав людини, зневага до Держави Україна – це те, що ми говоримо про Лукашенка. Тому я звернувся до всіх членів вченої ради з описом ситуації. 7 червня буде засідання вченої ради університету, на якому буде два питання: перше – це затвердження процедури; друге – розгляд питання про позбавлення Лукашенка звання почесного доктора. Маючи на сьогоднішній день відгуки від значної більшості членів вченої ради, я переконаний, що це питання буде вирішене позитивно", – наголосив він.

 

Бугров зауважив, що Лукашенку присудили звання почесного доктора 2009 року, коли відбулося поліпшення відносин між Білоруссю і Європейським Союзом. "Тодішній Президент України Віктор Ющенко був одним із ініціаторів, а університет тоді був підпорядкований Адміністрації Президента, маючи особливий статус. Це було символом нашої дружби з білоруським народом, тоді було відкрито білорусистику в Інституті філології. На сьогоднішній день це єдине місце в Україні, де вивчається білоруська мова та література, і воно продовжує функціонувати", – зауважив ректор.

 

Володимир Бугров наголосив, що можливе позбавлення Лукашенка звання почесного доктора КНУ не спрямоване проти білоруського народу – рішення стосуватиметься лише самого Лукашенка.

 

07.06.2021

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