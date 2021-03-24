Ректором Шевченкового університету обрали філософа Бугрова.

Новим ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка став український філософ, проректор з науково-педагогічної роботи професор Володимир Бугров переміг.

Про це повідомила аґенція "Укрінформ", покликаючись на дані з виборчої комісії університету.

"Володимир Бугров переміг на виборах ректора університету. За нього проголосували 1944 виборці – це 74,31% від загальної явки", – повідомили представники комісії.

Згідно з їхніми даними, за другого кандидата, професора кафедри фінансів КНУ Олександра Рожка, проголосувало 535 виборців (20,45%).

"Загальна явка виборців 2616 осіб, тобто 63,2% від заявленої кількості (4139 особи, – Z)", – додали у виборчкомі.

Володимир Бугров народився 10 листопада 1967 року в місті Бучач на Тернопільщині в родині учителів.

Вищу освіту здобув (не здогадаєтесь) у Київському університеті імені Шевченка – філософський факультет.

Із 1991 року – в аспірантурі КНУ, відтак – асистент, доцент кафедри, заступник декана, декан, проректор, завкафедрою.

Захистив кандидатську дисертацію на тему "Мова та символ в контексті проблеми розуміння".