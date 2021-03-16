Усик на Львівщині відмежувався від фільму Оксани Марченко.

Український боксер Олександр Усик заявив, що він не брав участі у зйомках пропаґандистського фільму Медведчукової дружини Оксани Марченко "Паломниця". З його слів, знімальна група використала кадри зі старого інтерв’ю – а про фільм він не знав.

Про це Усик сказав у коментарі "ПравдаТУТ. Львів".

"Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Це просто дурня якась вийшла. Це відео було записано десь рік чи більше тому. Мені запропонували поговорити з Оксаною. Вона знімала фільм про Лавру. Я сказав, що не хочу з нею говорити. Але монахи сказали, що краще за мене цього ніхто не зробить. У підсумку я погодився. Це є інформаційна війна. Коли комусь погано, вони обманюють. Я вже задовбався мовчати і миритися з тим, коли люди так роблять", – сказав Усик.

Оксана Марченко випустила першу серію фільму "Паломниця" 5 березня. Анонсує, що серій буде 12. Наразі на її YouTube-каналі опубліковано два відео. У серіалі Марченко розповідає про зцілення, відвідуючи храми УПЦ МП.

Навесні 2020 року українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко знялися у документальному фільмі “Здрастуй, брате! Христос воскрес” – спільному проєкті російського монастиря “Корсунська Князь-Володимирська чоловіча пустинь” разом із Києво-Печерською лаврою (УПЦ МП). Спортсмени розповідали про віру і дружбу з росіянами.

13 березня Олександр Усик відвідав Святоуспенську Унівську лавру – святиню УГКЦ.

У Facebook-повідомленні на сторінці лаври йшлося: "Гість у монастир – сам Бог у монастир! Нині зранку Унівську лавру відвідав знаменитий професійний український боксер Олександр Усик... В рамках приватного візиту Олександер помолився разом з ігуменом Лаври ієромонахом Йоною в Успенському храмі, відвідали музей старовинних ікон в обителі, попили цілющої водиці з джерела, за розмовою при каві спортсмен поділився досвідом свого духовного життя, досвідом, як поєднює своє спортивне життя зі щоденним життям вірного християнина".

Нотатка про візит Усика спричинила неоднозначну реакцію серед юзерів. Адміністратори сторінки відредагували допис, додавши абзац: "Думаємо, що після візиту українського спортсмена до нашої обителі його погляди на певні речі як національного, так і релігійного характеру дещо зміняться... Він і сам висловився, що не очікував і не знав, що УГКЦ має таке багатство монашого, спокійного життя".