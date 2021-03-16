Росія трактує "Кримську платформу" як зазіхання на свою територію.

 

Міністерство закордонних справ Росії назвало "нелеґітимними" ініціативи Києва щодо повернення контролю над півостровом Крим.

 

Про це йдеться в коментарі речниці російського МЗС Марії Захарової з приводу української ініціативи – "Кримської платформи".

 

 

"Жодні "платформи" для обговорення фантомного болю Києва з іншими країнами не переконають кримчан змінити рішення, прийняте на референдумі в 2014 році. Жодні розмови про нібито порушення міжнародних норм не скасують їхнього законного права на самовизначення. Всі зусилля Києва щодо повернення Криму є нелеґітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації. Ще раз нагадуємо, що будемо розглядати участь будь-яких країн і організацій в таких діях, включаючи ініціативу "Кримська платформа", як недружній щодо Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність", – заявила Захарова.

 

Водночас Міністерство закордонних справ України закликало Росію не займатися "політичним булінгом".

 

"Погрози на адресу України та інших держав-учасниць "Кримської платформи" є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики", – йдеться у коментарі МЗС України.

 

У відомстві наголосили, що "розмова про зазіхання на територіальну цілісність Росії – приклад викривленого сприйняття реальності".

 

"Злодій не набуває законного права власності на вкрадену ним річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не входять Крим та Севастополь", – додали у МЗС.

 

Міністерство наголошує, що "Кримська платформа" покликана "вивести зусилля з деокупації Криму на системний рівень".

 

"Рівень підтримки, яку наша країна отримує на етапі просування нового міжнародного формату, та зусилля, яких докладає РФ для дискредитації цієї ініціативи, дозволяють говорити про правильність обраного шляху", – підкреслили у відомстві.

 

16.03.2021

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