Дорогу з Бережан до Тернополя перекладе компанія «Онур».

 

ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» капітально відремонтує ділянку автомагістралі М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка між Бережанами та Тернополем, протяжністю 47,5 км. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області уже підписала договір із компанією, як переможцем тендеру, йдеться в Prozorro.

 

Фото https://ipne.ws

 

Підрядник відремонтує 47,5 км автошляху між містом Бережани і передмістям Тернополя за 1 мільярд 120 мільйонів гривень. Середня вартість ремонту одного кілометра становитиме 23 мільйони 500 тисяч гривень.

 

За інформацією в. о. начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Миколи Довгошиї, дорогу з Бережан до Тернополя не ремонтували 30 років. Під час ремонту на ній влаштують два шари асфальтобетону, у с. Березовиця – три. У населених пунктах мають влаштувати тротуари, освітлення, бар’єрне огородження та розмітку холодним пластиком. Підрядник надає гарантію на виконані роботи: 8 років на асфальтобетонне покриття та мости і 5 років – на дорожні огорожі. Завершити ремонт мають до кінця 2021 року.

 

Окрім переможця участь у торгах взяла лише одна компанія «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада». Під час торгів переможець тендеру знизив вартість пропозиції на 5 мільйонів 700 тисяч гривень, тобто на 0,5%. Економія на тендері склала 26 мільйонів гривень або ж 2,2% від очікуваної вартості, зазначають «Наші гроші. Львів».

 

Фото www.google.com.ua/maps

 

Ще одного учасника не допустили до торгів через суперечливі вимоги тендерного комітету. Оскільки закупівлю оголосили ще у 2020 році, то Тернопільська САД вимагала, щоб учасники підтвердили свій дохід у попередньому році, тобто у 2019, у розмірі 100% від очікуваної вартості, тобто 1 мільярда 100 мільйонів гривень. ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», яке мало намір взяти участь у цій закупівлі, в 2019 мало дохід 680 мільйонів гривень. Фірма поскаржилася в Антимонопольний комітет, зазначивши, що у 2020 році, отримала доходу в 1 мільярд 300 мільйонів гривень, але скаргу не задовольнили, оскільки вимога стосувалась 2019 року.

 

Варто зазначити, що підрядна організація – ТОВ «Онур конструкціон інтернешл» зареєстрована у Києві, а її власниками є громадяни Туреччини Онур та Іхсан Четінджевіз, а також львів’янин Олег Фаріон. Фірма є одним з найбільших підрядників на ринку реконструкції доріг в Україні. Всього з 2020 року компанія отримала 89 державних підрядів на 15 мільярдів 500 мільйонів гривень.

 

Додамо, цьогоріч загалом на Тернопільщині планують відремонтувати 200 км доріг.

 

15.03.2021

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