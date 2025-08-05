Росія відмовилася від мораторію на розгортання ракет середньої і меншої дальності.

Договір про РСМД був підписаний ще 1987 року Рональдом Рейґаном і Михайлом Горбачовим.

Росія відмовляється від мораторію на обмеження розгортання ракет середньої та меншої дальності. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ РФ. Таке рішення російське зовнішньополітичне відомство пояснило нарощуванням у прилеглих до Росії реґіонах «дестабілізуючих ракетних потенціалів» з боку «колективного Заходу».

«Ситуація розвивається в напрямку фактичного розміщення наземних РСМД американського виробництва в Європі та АТР (Азійсько-Тихоокеанському реґіоні – ред.), МЗС Росії констатує зникнення умов для збереження одностороннього мораторію на розгортання аналогічних озброєнь і уповноважене заявити, що Російська Федерація більше не вважає себе зв'язаною відповідними раніше прийнятими самообмеженнями», – цитує заяву інформаційне агентство Interfax.

У МЗС заявили, що керівництво Росії надалі вживе заходів щодо можливого розміщення ракет «на основі аналізу розгортання американських та інших західних РСМД».

Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД) між СРСР та США був ускладнений 1987 року. З американського боку його підписав тодішній президент Рональд Рейґан, з радянського – останній генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов. Країни зобов'язалися не виробляти і не випробовувати балістичних ракет наземного базування та крилатих ракет з дальністю враження від 500 до 5,5 тис. км.

У 2018 році США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань упродовж 60 днів. У Вашінґтоні та НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією Північноатлантичного Альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві стверджують, що ракета не порушує угоди.