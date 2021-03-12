У Франківську розпочали будівництво нової тролейбусної лінії.

В Івано-Франківську розпочали будівництво нової тролейбусної лінії. Вона проходитиме через вулиці Північний і Південний бульвари та з’єднає мікрорайони Пасічна та БАМ. Проєкт фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку. Завершити його планують впродовж року.

Фото https://kuryer.if.ua

За інформацією директора підприємства КП «Електроавтотранс» Віталія Голутяка, поставлять 275 опор, наразі встановили третю.

«Плануємо встановлювати від чотирьох до восьми опор щодня. Закінчити їхнє встановлення плануємо до жовтня цього року. Загальна протяжність лінії становитиме 3,5 км в один бік. Тобто буде сім кілометрів двостороннього руху», – розповів Віталій Голутяк.

Фото https://kuryer.if.ua

За його словами, проєкт розрахований на 17 місяців, проте намагатимуться завершити його цього року.