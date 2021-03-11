Від Білорусі вимагають змінити пісню на «Євробаченні».

Пісня «Я навчу тебе» гурту група «Галасы ЗМеста» визнана заполітизованою та ще й спрямованою проти протестувальників у Білорусі.

 

   

Європейська спілка мовників (European Broadcasting Union – ЕВС) зажадала від Білорусі, аби та замінила пісню, репрезентовану для участі в конкурсі «Євробачення» 2021 року. Про це повідомив білоруський інформаційний портал TUT.by з покликом на заяву прес-служби ЕВС, опубліковану в четвер, 11 березня.

 

Як наголошується в документі, пісня «Я навчу тебе», з якою в Роттердамі повинна була виступити білоруська група «Галасы ЗМеста», занадто заполітизована. «Був зроблений висновок, що пісня ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу. Окрім того, недавня реакція на пісню ризикує підірвати репутацію ЕВС», – зазначено в заяві.

 

Спілка вже повідомила Белтелерадіокомпанію, яка відповідає за участь Білорусі в конкурсі, що «пісня в її нинішньому вигляді не може брати участь в конкурсі». Мінськ попросили або змінити текст, або запропонувати нову пісню, яка б відповідала правилам «Євробачення». «Відмова від виконання цієї вимоги може призвести до дискваліфікації Білорусі цього року», – недвозначно вказали в ЕВС.

 

Музиканти групи «Галасы ЗМеста», не приховують своїх симпатій до режиму Лукашенка і в багатьох піснях прямо або побічно кепкують над тими, хто виступає за зміни в країні. Рефреном пісні, яка повинна була представити Білорусь на «Євробаченні» були такі слова: «Я навчу тебе танцювати під дудочку... Я навчу тебе ходити по струночці... Ти будеш усім задоволений, радий всьому... Тобі ж краще буде самому». Багато хто побачив у них політичний підтекст, вважаючи що пісня спрямована проти тих, хто бореться за свободу в Білорусі.

11.03.2021

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