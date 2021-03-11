Людкевич, Чайковський, Дворжак: філармонія запрошує на грандіозне звучання

 

Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика у п’ятницю, 12 березня, запрошує на концерт «Лученко & Кухар». У програмі звучатимуть твори Людкевича, Чайковського та Дворжака, повідомили організатори.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

Усі троє композиторів – справжні музичні генії. Кожен із них залишив по собі чудові композиції, які звучать у різних концертних програмах. Симфонічна поема «Мойсей» написана Станіславом Людкевичем на основі відомої однойменної поеми Івана Франка. Цей твір композитор вважав одним з найкращих у творчості «Каменяра», а окремі теми симфонічної поеми беруть ще свій початок з дитинства Людкевича. Скрипковий концерт Чайковського вважають одним із найскладніших зразків цього жанру, тому для більшості скрипалів мати у репертуарі такий твір є надзвичайно престижним.

 

Солюватиме у філармонійній події Владислава Лученко, у творчій кар’єрі якої численні виступи з оркестрами, участь у міжнародних фестивалях камерної музики, турне в Китаї, Індії, Пуерто-Рико тощо.

 

«Літня прогулянка Богемським лісом» – саме такий синонім можна підібрати до Шостої симфонії Антоніна Дворжака. Тут ми знаходимо і поетичні картини чеської природи, і запальний фуріант – популярний народний танець. Після прем’єри цієї симфонії у 1881 році Дворжак став всесвітньо відомим композитором.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

Концертна програма «Лученко & Кухар» прозвучить у виконанні Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії. За дириґентським пультом – знаний дириґент Теодор Кухар.

 

Захід запланований на 19:00. Деталі – за посиланням.

 

11.03.2021

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